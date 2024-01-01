Українські бійці з HIMARS знищили російський "Бук" на Донеччині

Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ навели вогонь HIMARS на ворожий зенітно-ракетний комплекс "Бук" у Донецькій області.

ЗСУ ліквідували техніку російських окупантів

Як повідомляється, оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку зафіксували зенітний ракетний комплекс "Бук-М2" та станцію виявлення та цілевказання 9С36, що входить до складу комплексу.

ЗРК "Бук" призначений, зокрема, для ураження авіації, тактичних балістичних і авіаційних ракет, надводних і наземних цілей.

Оператори ССО навели на ворожий "Бук" та РЛС вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. Внаслідок професійного коригування та точного вогневого ураження техніку противника було знищено.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 1 січня, склали 780 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 360 010 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 танків, 17 ББМ та 18 артсистем ворога.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом 31 грудня українська авіація успішно атакувала 11 районів зосередження особового складу армії РФ.

Ба більше, наголошується, що підрозділи ракетних військ уразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та пункт управління противника.