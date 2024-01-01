Украинские бойцы из HIMARS уничтожили российский "Бук" в Донецкой области

Воины Сил специальных операций ВСУ привели огонь HIMARS на вражеский зенитно-ракетный комплекс "Бук" в Донецкой области.

ВСУ ликвидировали технику российских окупантов

Как сообщается, операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий в Донецком направлении зафиксировали зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" и станцию обнаружения и целеуказания 9С36, входящую в состав комплекса.

ЗРК "Бук" предназначен, в частности, для поражения авиации, тактических баллистических и авиационных ракет, надводных и наземных целей.

Операторы ССО навели на вражеский Бук и РЛС огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате профессиональной корректировки и точного огневого поражения техника противника была уничтожена.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру понедельника, 1 января, составили 780 окупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет около 360 010 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 танков, 17 ББМ и 18 артсистем врага.

Генштаб ВСУ обращает внимание, что в течение 31 декабря украинская авиация успешно атаковала 11 районов сосредоточения личного состава армии РФ.

Более того, отмечается, что подразделения ракетных войск поразили 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 состава боеприпасов и пункт управления противника.