Український плавець Михайло Романчук оголосив про завершення кар'єри

2-разовий призер Олімпійських ігор Михайло Романчук оголосив про завершення кар'єри спортсмена. Про це атлет повідомив на офіційній пресконференції.
Головні тези:
- Михайло Романчук оголосив про завершення кар'єри спортсмена, після успішних виступів на Олімпійських іграх.
- Українець є одним з двох мультимедалістів на Олімпійських іграх у плаванні, володіє 4-ма медалями з чемпіонатів світу.
Олімпійський чемпіон Михайло Романчук закінчує спортивну кар’єру
Романчук не остаточно йде зі спорту: наприкінці 2025 року його обрали віцепрезидентом Федерації плавання України. Крім цього український плавець обіймав посаду Голови відокремленого підрозділу федерації у Хмельницькій області.
Також Романчук повідомив, що займатиметься тренерською діяльністю: готуватиме дітей-плавців.
Останнім стартом для Романчука залишається Олімпіада-2024 у Парижі. Там український плавець виступив лише на одному старті: завершив 17-м кваліфікацію на дистанції 800 метрів вільним стилем, після чого через хворобу не вийшов на старт 1500-метрівки.
Найуспішнішим роком у кар'єрі Михайла Романчука є 2021-й, де він здобув дві медалі на Олімпійських іграх: "срібло" на 1500 метрах, а також "бронзу" на 800 метрах вільним стилем.
Михайло Романчук є одним з двох українських мультимедалістів на Олімпійських іграх у плаванні — дві медалі.
4-разовий медаліст чемпіонатів світу з водних видів спорту:
двічі срібний призер на 1500 м вільним стилем (2017, 2019 роки),
бронзовий медаліст на 800 м (2022 рік),
а також у плаванні на відкритій воді (дистанція 5 км).
За кількістю нагород на ЧС у басейні ділить друге місце в історії України з Олегом Лісогором.
Також Романчук 2-разовий призер ЧС та 3-разовий медаліст Євро у плаванні на короткій воді. У 2014 році здобув дві медалі юнацьких Олімпійських ігор (на 400-метрівці став чемпіоном).
Володар трьох національних рекордів у плаванні: на 400 м, 800 м та 1500 м.
