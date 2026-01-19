Український плавець Михайло Романчук оголосив про завершення кар'єри

2-разовий призер Олімпійських ігор Михайло Романчук оголосив про завершення кар'єри спортсмена. Про це атлет повідомив на офіційній пресконференції.

Олімпійський чемпіон Михайло Романчук закінчує спортивну кар’єру

Романчук не остаточно йде зі спорту: наприкінці 2025 року його обрали віцепрезидентом Федерації плавання України. Крім цього український плавець обіймав посаду Голови відокремленого підрозділу федерації у Хмельницькій області.

Також Романчук повідомив, що займатиметься тренерською діяльністю: готуватиме дітей-плавців.

Останнім стартом для Романчука залишається Олімпіада-2024 у Парижі. Там український плавець виступив лише на одному старті: завершив 17-м кваліфікацію на дистанції 800 метрів вільним стилем, після чого через хворобу не вийшов на старт 1500-метрівки.

Найуспішнішим роком у кар'єрі Михайла Романчука є 2021-й, де він здобув дві медалі на Олімпійських іграх: "срібло" на 1500 метрах, а також "бронзу" на 800 метрах вільним стилем.

Михайло Романчук є одним з двох українських мультимедалістів на Олімпійських іграх у плаванні — дві медалі.

4-разовий медаліст чемпіонатів світу з водних видів спорту:

двічі срібний призер на 1500 м вільним стилем (2017, 2019 роки),

бронзовий медаліст на 800 м (2022 рік),

а також у плаванні на відкритій воді (дистанція 5 км).

За кількістю нагород на ЧС у басейні ділить друге місце в історії України з Олегом Лісогором.

На рівні Євро з водних видів спорту — 10-разовий медаліст, шість разів ставав чемпіоном (тричі на 800 м, двічі на 1500 м і ще одного разу на 400 м). Поширити

Також Романчук 2-разовий призер ЧС та 3-разовий медаліст Євро у плаванні на короткій воді. У 2014 році здобув дві медалі юнацьких Олімпійських ігор (на 400-метрівці став чемпіоном).