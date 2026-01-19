Український плавець Михайло Романчук оголосив про завершення кар'єри
Категорія
Спорт
Дата публікації

Український плавець Михайло Романчук оголосив про завершення кар'єри

Романчук
Джерело:  Суспільне. Спорт

2-разовий призер Олімпійських ігор Михайло Романчук оголосив про завершення кар'єри спортсмена. Про це атлет повідомив на офіційній пресконференції.

Головні тези:

  • Михайло Романчук оголосив про завершення кар'єри спортсмена, після успішних виступів на Олімпійських іграх.
  • Українець є одним з двох мультимедалістів на Олімпійських іграх у плаванні, володіє 4-ма медалями з чемпіонатів світу.

Олімпійський чемпіон Михайло Романчук закінчує спортивну кар’єру

Романчук не остаточно йде зі спорту: наприкінці 2025 року його обрали віцепрезидентом Федерації плавання України. Крім цього український плавець обіймав посаду Голови відокремленого підрозділу федерації у Хмельницькій області.

Також Романчук повідомив, що займатиметься тренерською діяльністю: готуватиме дітей-плавців.

Останнім стартом для Романчука залишається Олімпіада-2024 у Парижі. Там український плавець виступив лише на одному старті: завершив 17-м кваліфікацію на дистанції 800 метрів вільним стилем, після чого через хворобу не вийшов на старт 1500-метрівки.

Найуспішнішим роком у кар'єрі Михайла Романчука є 2021-й, де він здобув дві медалі на Олімпійських іграх: "срібло" на 1500 метрах, а також "бронзу" на 800 метрах вільним стилем.

Михайло Романчук є одним з двох українських мультимедалістів на Олімпійських іграх у плаванні — дві медалі.

4-разовий медаліст чемпіонатів світу з водних видів спорту:

  • двічі срібний призер на 1500 м вільним стилем (2017, 2019 роки),

  • бронзовий медаліст на 800 м (2022 рік),

  • а також у плаванні на відкритій воді (дистанція 5 км).

За кількістю нагород на ЧС у басейні ділить друге місце в історії України з Олегом Лісогором.

На рівні Євро з водних видів спорту — 10-разовий медаліст, шість разів ставав чемпіоном (тричі на 800 м, двічі на 1500 м і ще одного разу на 400 м).

Також Романчук 2-разовий призер ЧС та 3-разовий медаліст Євро у плаванні на короткій воді. У 2014 році здобув дві медалі юнацьких Олімпійських ігор (на 400-метрівці став чемпіоном).

Володар трьох національних рекордів у плаванні: на 400 м, 800 м та 1500 м.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українець Романчук виборов бронзову медаль на Євро-2023 на короткій воді
Михайло Романчук
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Український плавець Романчук виборов дві нагороди чемпіонату Європи
Національний олімпійський комітет України
Михайло Романчук
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Український плавець Романчук виборов золоту медаль Євро-2024
Романчук

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?