Украинский пловец Михаил Романчук объявил о завершении карьеры

2-кратный призер Олимпийских игр Михаил Романчук объявил о завершении карьеры спортсмена. Об этом атлет сообщил на официальной пресс-конференции.

Олимпийский чемпион Михаил Романчук заканчивает спортивную карьеру

Романчук не окончательно уходит из спорта: в конце 2025 года его избрали вице-президентом Федерации плавания Украины. Кроме этого, украинский пловец занимал должность Председателя обособленного подразделения федерации в Хмельницкой области.

Также Романчук сообщил, что будет заниматься тренерской деятельностью: будет готовить детей-плавателей.

Последним стартом для Романчука остается Олимпиада-2024 в Париже. Там украинский пловец выступил лишь на одном старте: завершил 17-м квалификацию на дистанции 800 метров свободным стилем, после чего из-за болезни не вышел на старт 1500-метровки.

Самым успешным годом в карьере Михаила Романчука является 2021, где он получил две медали на Олимпийских играх: "серебро" на 1500 метрах, а также "бронзу" на 800 метрах вольным стилем.

Михаил Романчук является одним из двух украинских мультимедалистов на Олимпийских играх по плаванию — две медали.

4-разовый медалист чемпионатов мира по водным видам спорта:

дважды серебряный призер на 1500 м свободным стилем (2017, 2019 годы),

бронзовый медалист на 800 м (2022 год),

а также плавание на открытой воде (дистанция 5 км).

По количеству наград на ЧМ в бассейне делит второе место в истории Украины с Олегом Лисогором.

На уровне Евро по водным видам спорта — 10-кратный медалист, шесть раз становившийся чемпионом (трижды на 800 м, дважды на 1500 м и еще раз на 400 м). Поделиться

Также Романчук 2-х разовый призер ЧМ и 3-х разовый медалист Евро в плавании на короткой воде. В 2014 году получил две медали юношеских Олимпийских игр (на 400-метровке стал чемпионом).