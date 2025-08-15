Улюблениця Путіна Нетребко повертається до Британської Королівської опери — хто проти

Королівський оперний театр Великої Британії закликають скасувати виступи російської сопрано Анни Нетребко. Свої підписи під зверненням до цього театру поставили понад 50 українських культурних діячів, британських, французьких та новозеландських політиків і активістів.
Головні тези:
- Українські культурні діячі та політики виступили проти участі Анни Нетребко у виставках Британської Королівської опери.
- Нетребко довгий час асоціюється з культурною пропагандою кремлівського режиму та підтримкою російської агресії.
- Відома справа супроводжує співачку у відомих міжнародних оперних театрах, де вона виступає та обіймає важливі ролі.
Діячі культури вимагають скасувати виступ Нетребко у Лондоні
Серед підписантів: дипломат Сергій Кислиця, письменники Андрій Курков, Сергій Жадан, Катерина Бабкіна, колишня прем'єр-міністерка Нової Зеландії Гелен Кларк, дослідниця Голодомору Дарія Маттінглі, професорка політології Ольга Онух, британський політик Алекс Собель та багато інших.
У листі зазначають, що Анна Нетребко давно є символом культурної пропаганди кремлівського режиму, відповідального за воєнні злочини в Україні та інших країнах.
У сезоні 2025/26 у британській Королівській опері Нетребко має головну партію в опері "Тоска" у новій постановці Якуба Гроші та Олівера Мірса, головну партію в опері "Турандот" і сольний концерт.
Перша її поява на цій сцені запланована на 11 вересня.
Анна Нетребко — російська оперна співачка, яка з 2006 має також громадянство Австрії, де живе нині. Була довіреною особою Володимира Путіна на виборах, отримувала від нього нагороди.
У 2014 році співачка підтримала псевдореспубліки "Л/ДНР" та фотографувалася із прапором так званої "Новоросії". У 2022 під тиском своїх європейських агентів оприлюднила антивоєнний стейтмент, сподіваючись на продовження своєї кар'єри в Європі.
У січні 2023 року була включена в санкційний список в Україні. Після початку повномасштабної війни в Україні Нетребко звільнили з Метрополітен-опера в Нью-Йорку через її зв'язок з Кремлем.
Вже восени 2022 року Нетребко продовжувала виступати у Європі та світі. Тоді в її розкладі були виступи у Мілані, Вероні, Белграді, Баден-Бадені, Берліні та інших містах.
У травні 2023 року стало відомо, що знаменитий міланський театр "Ла Скала" повернув Нетребко на свою сцену.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-