Улюблениця Путіна Нетребко повертається до Британської Королівської опери — хто проти

Королівський оперний театр Великої Британії закликають скасувати виступи російської сопрано Анни Нетребко. Свої підписи під зверненням до цього театру поставили понад 50 українських культурних діячів, британських, французьких та новозеландських політиків і активістів.

Діячі культури вимагають скасувати виступ Нетребко у Лондоні

Серед підписантів: дипломат Сергій Кислиця, письменники Андрій Курков, Сергій Жадан, Катерина Бабкіна, колишня прем'єр-міністерка Нової Зеландії Гелен Кларк, дослідниця Голодомору Дарія Маттінглі, професорка політології Ольга Онух, британський політик Алекс Собель та багато інших.

У листі зазначають, що Анна Нетребко давно є символом культурної пропаганди кремлівського режиму, відповідального за воєнні злочини в Україні та інших країнах.

Королівська опера зараз стоїть перед визначальним вибором: між статусом і відповідальністю, між прибутком і цінностями, між мовчанням і совістю. Ми закликаємо вас, як ви постійно робили, залишатися на етичній стороні мистецтва та історії. Поширити

У сезоні 2025/26 у британській Королівській опері Нетребко має головну партію в опері "Тоска" у новій постановці Якуба Гроші та Олівера Мірса, головну партію в опері "Турандот" і сольний концерт.

Перша її поява на цій сцені запланована на 11 вересня.

Анна Нетребко — російська оперна співачка, яка з 2006 має також громадянство Австрії, де живе нині. Була довіреною особою Володимира Путіна на виборах, отримувала від нього нагороди.

У 2014 році співачка підтримала псевдореспубліки "Л/ДНР" та фотографувалася із прапором так званої "Новоросії". У 2022 під тиском своїх європейських агентів оприлюднила антивоєнний стейтмент, сподіваючись на продовження своєї кар'єри в Європі.

У січні 2023 року була включена в санкційний список в Україні. Після початку повномасштабної війни в Україні Нетребко звільнили з Метрополітен-опера в Нью-Йорку через її зв'язок з Кремлем.

Анна Нетребко подала скаргу на дії Метрополітен-опери в Американську гільдію музичний артистів, що представляє оперних виконавців. Арбітр у цій справі зобовʼязав установу виплатити їй понад 200 тисяч доларів за 13 скасованих виступів. Пізніше співачка продовжила подавати до суду та вимагала щонайменше 360 тисяч доларів за дискримінацію її національності, поширення наклепу і порушення контракту. Метрополітен зміг оскаржити її претензії. Поширити

Вже восени 2022 року Нетребко продовжувала виступати у Європі та світі. Тоді в її розкладі були виступи у Мілані, Вероні, Белграді, Баден-Бадені, Берліні та інших містах.