Любимица Путина Нетребко возвращается в Британскую Королевскую оперу — кто против

Королевский оперный театр Великобритании призывают упразднить выступления русской сопрано Анны Нетребко. Свои подписи под обращением в этот театр поставили более 50 украинских культурных деятелей, британских, французских и новозеландских политиков и активистов.
Главные тезисы
- Более 50 украинских культурных деятелей, политиков и активистов призывают Королевскую оперу Великобритании упразднить выступления Анны Нетребко.
- Анна Нетребко долгое время ассоциируется с культурной пропагандой кремлевского режима и поддержкой российской агрессии, что вызывает споры и протесты в оперной общине.
- Певица регулярно выступает на международных сценах, однако ее связи с Кремлем приводят к конфликтам и требованиям отмены ее участия в спектаклях.
Деятели культуры требуют отменить выступление Нетребко в Лондоне
Среди подписантов: дипломат Сергей Кислица, писатели Андрей Курков, Сергей Жадан, Екатерина Бабкина, бывшая премьер-министр Новой Зеландии Гелен Кларк, исследовательница Голодомора Дария Маттингли, профессор политологии Ольга Онух, британский политик Алекс Собель и многие другие.
В письме отмечают, что Анна Нетребко давно является символом культурной пропаганды кремлевского режима, ответственного за военные преступления в Украине и других странах.
В сезоне 2025/26 в британской Королевской опере Нетребко имеет главную партию в опере "Тоска" в новой постановке Якуба Деньги и Оливера Мирса, главную партию в опере "Турандот" и сольный концерт.
Первое ее появление на этой сцене запланировано на 11 сентября.
Анна Нетребко — российская оперная певица, которая с 2006 года имеет также гражданство Австрии, где сейчас живет. Была доверенным лицом Владимира Путина на выборах, получала от него награды.
В 2014 году певица поддержала псевдореспублику "Л/ДНР" и фотографировалась с флагом так называемой "Новороссии". В 2022 году под давлением своих европейских агентов обнародовала антивоенный стейтмент, надеясь на продолжение своей карьеры в Европе.
В январе 2023 г. была включена в санкционный список в Украине. После начала полномасштабной войны в Украине Нетребко уволили из Метрополитен-опера в Нью-Йорке из-за ее связи с Кремлем.
Уже осенью 2022 года Нетребко продолжала выступать в Европе и мире. Тогда в ее расписании были выступления в Милане, Вероне, Белграде, Баден-Бадене, Берлине и других городах.
В мае 2023 стало известно, что знаменитый миланский театр "Ла Скала" вернул Нетребко на свою сцену.
