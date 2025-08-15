Любимица Путина Нетребко возвращается в Британскую Королевскую оперу — кто против

Королевский оперный театр Великобритании призывают упразднить выступления русской сопрано Анны Нетребко. Свои подписи под обращением в этот театр поставили более 50 украинских культурных деятелей, британских, французских и новозеландских политиков и активистов.

Деятели культуры требуют отменить выступление Нетребко в Лондоне

Среди подписантов: дипломат Сергей Кислица, писатели Андрей Курков, Сергей Жадан, Екатерина Бабкина, бывшая премьер-министр Новой Зеландии Гелен Кларк, исследовательница Голодомора Дария Маттингли, профессор политологии Ольга Онух, британский политик Алекс Собель и многие другие.

В письме отмечают, что Анна Нетребко давно является символом культурной пропаганды кремлевского режима, ответственного за военные преступления в Украине и других странах.

Королевская опера сейчас стоит перед определяющим выбором: между статусом и ответственностью, между прибылью и ценностями, между молчанием и совестью. Мы призываем вас, как вы постоянно делали, оставаться на нравственной стороне искусства и истории.

В сезоне 2025/26 в британской Королевской опере Нетребко имеет главную партию в опере "Тоска" в новой постановке Якуба Деньги и Оливера Мирса, главную партию в опере "Турандот" и сольный концерт.

Первое ее появление на этой сцене запланировано на 11 сентября.

Анна Нетребко — российская оперная певица, которая с 2006 года имеет также гражданство Австрии, где сейчас живет. Была доверенным лицом Владимира Путина на выборах, получала от него награды.

В 2014 году певица поддержала псевдореспублику "Л/ДНР" и фотографировалась с флагом так называемой "Новороссии". В 2022 году под давлением своих европейских агентов обнародовала антивоенный стейтмент, надеясь на продолжение своей карьеры в Европе.

В январе 2023 г. была включена в санкционный список в Украине. После начала полномасштабной войны в Украине Нетребко уволили из Метрополитен-опера в Нью-Йорке из-за ее связи с Кремлем.

Анна Нетребко подала жалобу на действия Метрополитен-оперы в Американскую гильдию музыкальных артистов, представляющую оперных исполнителей. Арбитр по этому делу обязал учреждение выплатить ему более 200 тысяч долларов за 13 отмененных выступлений. Позже певица продолжила подавать в суд и требовала не менее 360 тысяч долларов за дискриминацию ее национальности, распространение клеветы и нарушение контракта. Метрополитен смог оспорить ее претензии.

Уже осенью 2022 года Нетребко продолжала выступать в Европе и мире. Тогда в ее расписании были выступления в Милане, Вероне, Белграде, Баден-Бадене, Берлине и других городах.