Унікальна комета A6 Леммон максимально наблизиться до Землі — коли саме
Унікальна комета A6 Леммон максимально наблизиться до Землі — коли саме

У жовтні небо над нашою планетою відвідає особлива гостя із космосу - комета A6 Леммон. Це буде воістину унікальне видовище, оскільки комета повертається в нашу Сонячну систему приблизно раз на тисячу років.

Головні тези:

  • Комета A6 Леммон прилетіла з найдальших куточків Сонячної системи і наближається до Землі раз на тисячу років.
  • Максимальне наближення комети до Землі відбудеться 21 жовтня 2025 року на відстань 90 млн км.
  • Найкращий час для спостереження за кометою - 25-28 жовтня, коли вона буде близька до піку яскравості.

Раз на тисячу років: до Землі наблизиться унікальна комета

Попередній раз вона наближалася до Землі в 7 столітті, і знову опиниться поруч із Землею тільки в 3421 році.

Астрономи стверджують, що комета прилетіла з найдальших куточків Сонячної системи, одразу за Плутоном.

Максимальне наближення комети до Землі відбудеться 21 жовтня 2025 року — на відстань 90 млн км.

Також цю комету краще видно в Північній півкулі. Найкращий час для спостережень — 25-28 жовтня, коли комета близька до піку яскравості і перебуває відносно високо над горизонтом. До кінця жовтня — початку листопада комета може досягти 4-ї зоряної величини, коли її можна буде побачити неозброєним оком, після чого швидко зблякне.

Комету вперше зафіксували 3 січня 2025 року в межах проєкту Mount Lemmon Survey. Тоді вона була настільки тьмяною, що її прийняли за астероїд.

Пізніше було виявлено архівні знімки з Pan-STARRS від 12 листопада 2024 року. Додаткові спостереження виявили кому і короткий хвіст, що підтвердило кометну природу. Пізніше об'єкт отримав офіційне позначення C/2025 A6 (Lemmon).

