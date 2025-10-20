Уникальная комета A6 Леммон максимально приблизится к Земле — когда именно

В октябре небо над нашей планетой посетит особая гостья из космоса — комета A6 Леммон. Это будет поистине уникальное зрелище, поскольку комета возвращается в нашу солнечную систему примерно раз в тысячу лет.
Главные тезисы
- Комета A6 Леммон приближается к Земле раз в тысячу лет и является уникальным событием.
- Максимальное приближение кометы к Земле состоится 21 октября 2025 года на расстояние 90 млн км.
- Лучшее время для наблюдения — 25-28 октября, когда комета будет наиболее яркой и видимой в Северном полушарии.
Раз в тысячу лет: к Земле приблизится уникальная комета
Предыдущий раз она приближалась к Земле в 7 веке, и снова окажется рядом с Землей только в 3421 году.
Максимальное приближение кометы к Земле состоится 21 октября 2025 — на расстояние 90 млн км.
Также эта комета лучше видна в Северном полушарии. Лучшее время для наблюдений — 25-28 октября, когда комета близка к пику яркости и находится относительно высоко над горизонтом. К концу октября — началу ноября комета может достигнуть 4-й звездной величины, когда ее можно будет увидеть невооруженным глазом, после чего быстро поблекнет.
Комету впервые зафиксировали 3 января 2025 г. в рамках проекта Mount Lemmon Survey. Тогда она была настолько тусклой, что ее приняли за астероид.
Позже были обнаружены архивные снимки с Pan-STARRS от 12 ноября 2024 года. Дополнительные наблюдения обнаружили запятую и короткий хвост, что подтвердило кометную природу. Позже объект получил официальное обозначение C/2025 A6 (Lemmon).
