Унікальний "сольовий снігопад" у Мертвому морі допоміг розкрити наукову таємницю
Унікальний "сольовий снігопад" у Мертвому морі допоміг розкрити наукову таємницю

"сольовий снігопад"
Джерело:  online.ua

Дослідники спостерігали в глибинах Мертвого моря вражаючий прояв геологічної активності, який вони назвали "соляним снігом".

Головні тези:

  • Вчені виявили унікальне явище — “сольовий снігопад” у Мертвому морі, досліджуючи геологічну активність.
  • Утворення соляних гігантів у Мертвому морі є ключовим аспектом у розумінні процесів формування соляних структур під поверхнею.
  • Сезонне перемішування вод у Мертвому морі спричиняє кристалізацію солі, що створює ілюзію соляного снігу, що падає вгору з більш теплих шарів води.

"Сольовий снігопад" у Мертвому морі допоміг науковцям

Це відкриття знаменує собою значний крок у розумінні того, як утворюються величезні соляні відкладення під поверхнею Землі.

На відміну від інших гіперсолоних регіонів, у Мертвому морі активно утворюються соляні гіганти — величезні підземні структури, що можуть простягатися на кілометри та досягати товщини понад кілометр.

Ці масивні відкладення також є під Червоним і Середземним морями, але їхнє утворення давно припинилося.

Сьогодні Мертве море — єдине місце у світі, де ми можемо вивчати механізм цих процесів, — пояснив Еккарт Мейбург із Каліфорнійського університету.

Саме там учені можуть відстежувати динаміку випаровування, рух розсолу та шаруватість опадів у режимі реального часу.

Вчені зазначили, що подібне явище може відбуватися взимку, але літні опади досить рідкісні і були спричинені складною взаємодією температури і солоності.

У міру того, як поверхневі води ставали теплішими і солонішими через інтенсивне випаровування, вони почали охолоджуватися і опускатися. Одночасно з цим глибші води, які були холоднішими і менш солоними, почали підійматися. Це вертикальне перемішування призвело до кристалізації солі в середніх шарах, створюючи ілюзію соляного снігу, що падає вгору, з більш теплих вод.

Це сезонне перемішування відіграє ключову роль у цілорічному формуванні соляних структур, включно з соляними трубами і куполами, які формуються на морському дні.

Цей процес різко контрастує з іншими соляними озерами, де опади випадають тільки в посушливі сезони і на мілководді.

