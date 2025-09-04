Унікальний "сольовий снігопад" у Мертвому морі допоміг розкрити наукову таємницю

Дослідники спостерігали в глибинах Мертвого моря вражаючий прояв геологічної активності, який вони назвали "соляним снігом".
Головні тези:
- Вчені виявили унікальне явище — “сольовий снігопад” у Мертвому морі, досліджуючи геологічну активність.
- Утворення соляних гігантів у Мертвому морі є ключовим аспектом у розумінні процесів формування соляних структур під поверхнею.
- Сезонне перемішування вод у Мертвому морі спричиняє кристалізацію солі, що створює ілюзію соляного снігу, що падає вгору з більш теплих шарів води.
"Сольовий снігопад" у Мертвому морі допоміг науковцям
Це відкриття знаменує собою значний крок у розумінні того, як утворюються величезні соляні відкладення під поверхнею Землі.
На відміну від інших гіперсолоних регіонів, у Мертвому морі активно утворюються соляні гіганти — величезні підземні структури, що можуть простягатися на кілометри та досягати товщини понад кілометр.
Ці масивні відкладення також є під Червоним і Середземним морями, але їхнє утворення давно припинилося.
Саме там учені можуть відстежувати динаміку випаровування, рух розсолу та шаруватість опадів у режимі реального часу.
Вчені зазначили, що подібне явище може відбуватися взимку, але літні опади досить рідкісні і були спричинені складною взаємодією температури і солоності.
У міру того, як поверхневі води ставали теплішими і солонішими через інтенсивне випаровування, вони почали охолоджуватися і опускатися. Одночасно з цим глибші води, які були холоднішими і менш солоними, почали підійматися. Це вертикальне перемішування призвело до кристалізації солі в середніх шарах, створюючи ілюзію соляного снігу, що падає вгору, з більш теплих вод.
Це сезонне перемішування відіграє ключову роль у цілорічному формуванні соляних структур, включно з соляними трубами і куполами, які формуються на морському дні.
Цей процес різко контрастує з іншими соляними озерами, де опади випадають тільки в посушливі сезони і на мілководді.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-