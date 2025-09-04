Уникальный "солевой снегопад" в Мертвом море помог раскрыть научную тайну

Исследователи наблюдали в глубинах Мертвого моря поразительное проявление геологической активности, которое они назвали "соляным снегом".
Главные тезисы
- Солевой снегопад в Мертвом море является уникальным явлением геологической активности, раскрывающим научную тайну формирования соляных структур под поверхностью.
- Сезонное перемешивание вод в Мертвом море приводит к кристаллизации соли, создавая иллюзию падающего вверх соляного снега из более теплых слоев воды.
"Солевой снегопад" в Мертвом море помог ученым
Это открытие знаменует собой значимый шаг в понимании того, как образуются большие соляные отложения под поверхностью Земли.
В отличие от других гиперсоленых регионов, в Мертвом море активно образуются соляные гиганты — огромные подземные структуры, которые могут простираться на километры и достигать толщины более километра.
Эти массивные отложения также находятся под Красным и Средиземным морями, но их образование давно прекратилось.
Там ученые могут отслеживать динамику испарения, движение рассола и слоистость осадков в режиме реального времени.
Ученые отметили, что подобное явление может происходить зимой, но летние осадки достаточно редки и были вызваны сложным взаимодействием температуры и солености.
По мере того, как поверхностные воды становились более теплыми и солеными из-за интенсивного испарения, они начали охлаждаться и опускаться. Одновременно с этим более глубокие воды, которые были холоднее и менее солеными, начали подниматься. Это вертикальное перемешивание привело к кристаллизации соли в средних слоях, создавая иллюзию падающего вверх соляного снега из более теплых вод.
Это сезонное перемешивание играет ключевую роль в формировании соляных структур круглогодично, включая соляные трубы и купола, которые формируются на морском дне.
Этот процесс резко контрастирует с другими соляными озерами, где осадки выпадают только в засушливые сезоны и на мелководье.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-