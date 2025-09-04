Уникальный "солевой снегопад" в Мертвом море помог раскрыть научную тайну

"Солевой снегопад" в Мертвом море помог ученым

Это открытие знаменует собой значимый шаг в понимании того, как образуются большие соляные отложения под поверхностью Земли.

В отличие от других гиперсоленых регионов, в Мертвом море активно образуются соляные гиганты — огромные подземные структуры, которые могут простираться на километры и достигать толщины более километра.

Эти массивные отложения также находятся под Красным и Средиземным морями, но их образование давно прекратилось.

Сегодня Мертвое море — единственное место в мире, где мы можем изучать механизм этих процессов, — объяснил Эккарт Мейбург из Калифорнийского университета.

Там ученые могут отслеживать динамику испарения, движение рассола и слоистость осадков в режиме реального времени.

Ученые отметили, что подобное явление может происходить зимой, но летние осадки достаточно редки и были вызваны сложным взаимодействием температуры и солености.

По мере того, как поверхностные воды становились более теплыми и солеными из-за интенсивного испарения, они начали охлаждаться и опускаться. Одновременно с этим более глубокие воды, которые были холоднее и менее солеными, начали подниматься. Это вертикальное перемешивание привело к кристаллизации соли в средних слоях, создавая иллюзию падающего вверх соляного снега из более теплых вод.

Это сезонное перемешивание играет ключевую роль в формировании соляных структур круглогодично, включая соляные трубы и купола, которые формируются на морском дне.

Этот процесс резко контрастирует с другими соляными озерами, где осадки выпадают только в засушливые сезоны и на мелководье.