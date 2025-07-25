"Хакнули" алхимию. Американская компания объявила о революционном открытии
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

"Хакнули" алхимию. Американская компания объявила о революционном открытии

Что известно об открытии Marathon Fusion
Читати українською
Источник:  Financial Times

Американская компания Marathon Fusion долгое время занимается вопросами термоядерной энергетики. Недавно ее представители заявили, что смогли решить тысячелетнюю проблему превращения металлов в золото. Они также пришли к выводу, что из ртути можно изготовить золото.

Главные тезисы

  • По мнению ученых, это можно сделать с помощью ядерной трансмутации.
  • Главный замысел довольно прост: производить действительно большое количество золота, удовлетворяя при этом требования топливного цикла системы.

Что известно об открытии Marathon Fusion

Недавно команда компании обнародовала научную статью, в которой предлагает использовать выделяющиеся во время термоядерных реакций нейтроны для производства золота с помощью процесса, известного как ядерная трансмутация.

Журналисты обращают внимание, что это предложение еще не прошло экспертную оценку, однако получило положительные отзывы от некоторых экспертов в этой области.

С заявлением на этот счет уже выступил доктор Ахмед Диалло, физик-плазмолог из национальной лаборатории Министерства энергетики США в Принстоне.

На бумаге это выглядит великолепно, и все, с кем я разговаривал, остались заинтригованы и вдохновлены, — признался он.

Что важно понимать, ранее ученые уже смогли синтезировать золото с помощью ускорителя частиц.

Это удалось сделать физикам из европейской организации Cern.

По словам последних, они наблюдали превращение атомов свинца в золото во время высокоскоростных столкновений в Большом адронном коллайдере.

Однако следует отметить, что его количество было крошечным, а расходы чрезвычайно высокими.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Чем похожи Земля и Венера — данные нового исследования
Венера
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Самое крупное месторождение лития в мире обнаружили в США — данные исследования
месторождение
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Смогут ли работы-хирурги проводить операции людям — данные исследования
робот

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?