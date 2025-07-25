"Хакнули" алхимию. Американская компания объявила о революционном открытии

Американская компания Marathon Fusion долгое время занимается вопросами термоядерной энергетики. Недавно ее представители заявили, что смогли решить тысячелетнюю проблему превращения металлов в золото. Они также пришли к выводу, что из ртути можно изготовить золото.

Что известно об открытии Marathon Fusion

Недавно команда компании обнародовала научную статью, в которой предлагает использовать выделяющиеся во время термоядерных реакций нейтроны для производства золота с помощью процесса, известного как ядерная трансмутация.

Журналисты обращают внимание, что это предложение еще не прошло экспертную оценку, однако получило положительные отзывы от некоторых экспертов в этой области.

С заявлением на этот счет уже выступил доктор Ахмед Диалло, физик-плазмолог из национальной лаборатории Министерства энергетики США в Принстоне.

На бумаге это выглядит великолепно, и все, с кем я разговаривал, остались заинтригованы и вдохновлены, — признался он. Поделиться

Что важно понимать, ранее ученые уже смогли синтезировать золото с помощью ускорителя частиц.

Это удалось сделать физикам из европейской организации Cern.

По словам последних, они наблюдали превращение атомов свинца в золото во время высокоскоростных столкновений в Большом адронном коллайдере.

Однако следует отметить, что его количество было крошечным, а расходы чрезвычайно высокими.