"Хакнули" алхимию. Американская компания объявила о революционном открытии

Американская компания Marathon Fusion долгое время занимается вопросами термоядерной энергетики. Недавно ее представители заявили, что смогли решить тысячелетнюю проблему превращения металлов в золото. Они также пришли к выводу, что из ртути можно изготовить золото.
Главные тезисы
- По мнению ученых, это можно сделать с помощью ядерной трансмутации.
- Главный замысел довольно прост: производить действительно большое количество золота, удовлетворяя при этом требования топливного цикла системы.
Что известно об открытии Marathon Fusion
Недавно команда компании обнародовала научную статью, в которой предлагает использовать выделяющиеся во время термоядерных реакций нейтроны для производства золота с помощью процесса, известного как ядерная трансмутация.
Журналисты обращают внимание, что это предложение еще не прошло экспертную оценку, однако получило положительные отзывы от некоторых экспертов в этой области.
С заявлением на этот счет уже выступил доктор Ахмед Диалло, физик-плазмолог из национальной лаборатории Министерства энергетики США в Принстоне.
Что важно понимать, ранее ученые уже смогли синтезировать золото с помощью ускорителя частиц.
Это удалось сделать физикам из европейской организации Cern.
По словам последних, они наблюдали превращение атомов свинца в золото во время высокоскоростных столкновений в Большом адронном коллайдере.
Однако следует отметить, что его количество было крошечным, а расходы чрезвычайно высокими.
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