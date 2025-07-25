"Хакнули" алхімію. Американська компанія оголосила про революційне відкриття

Американська компанія Marathon Fusion тривалий час займається питаннями термоядерної енергетики. Нещодавно її представники заявили, що змогли розв'язати тисячолітню проблему перетворення металів на золото. Вони також дійшли висновку, що з ртуті можна виготовити золото.

Що відомо про відкриття Marathon Fusion

Нещодавно команда компанії оприлюднила наукову статтю, в якій пропонує використовувати нейтрони, що виділяються під час термоядерних реакцій, для виробництва золота за допомогою процесу, відомого як ядерна трансмутація.

Журналісти звертають увагу на те, що ця пропозиція ще не пройшла експертну оцінку, однак отримала позитивні відгуки від деяких експертів у цій галузі.

З заявою з цього приводу уже виступив доктор Ахмед Діалло, фізик-плазмолог із національної лабораторії Міністерства енергетики США в Прінстоні.

На папері це має чудовий вигляд, і всі, з ким я розмовляв, залишилися заінтриговані та натхненні, — зізнався він. Поширити

Що важливо розуміти, раніше науковці вже змогли синтезувати золото за допомогою прискорювача частинок.

Це вдалося зробити фізикам з європейської організації Cern.

За словами останніх, вони спостерігали перетворення атомів свинцю на золото під час високошвидкісних зіткнень у Великому адронному колайдері.

Однак, варто зазначити, що його кількість була крихітною, а витрати надзвичайно високими.