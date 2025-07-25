"Хакнули" алхімію. Американська компанія оголосила про революційне відкриття

Американська компанія Marathon Fusion тривалий час займається питаннями термоядерної енергетики. Нещодавно її представники заявили, що змогли розв'язати тисячолітню проблему перетворення металів на золото. Вони також дійшли висновку, що з ртуті можна виготовити золото.
Головні тези:
- На переконання вчених, це можна зробити за допомогою ядерної трансмутації.
- Головний замисел доволі простий: виробляти дійсно велику кількість золота, задовольняючи при цьому вимоги паливного циклу системи.
Що відомо про відкриття Marathon Fusion
Нещодавно команда компанії оприлюднила наукову статтю, в якій пропонує використовувати нейтрони, що виділяються під час термоядерних реакцій, для виробництва золота за допомогою процесу, відомого як ядерна трансмутація.
Журналісти звертають увагу на те, що ця пропозиція ще не пройшла експертну оцінку, однак отримала позитивні відгуки від деяких експертів у цій галузі.
З заявою з цього приводу уже виступив доктор Ахмед Діалло, фізик-плазмолог із національної лабораторії Міністерства енергетики США в Прінстоні.
Що важливо розуміти, раніше науковці вже змогли синтезувати золото за допомогою прискорювача частинок.
Це вдалося зробити фізикам з європейської організації Cern.
За словами останніх, вони спостерігали перетворення атомів свинцю на золото під час високошвидкісних зіткнень у Великому адронному колайдері.
Однак, варто зазначити, що його кількість була крихітною, а витрати надзвичайно високими.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-