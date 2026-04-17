В Італії виявили величезне магматичне озеро

Під Тосканою, що знаходиться в Італії, вчені натрапили на величезне магматичне озеро, яке містить приблизно 6 000 км³ магми. Це вдалося зробити дослідникам з Женевського університету (UNIGE), Інституту геонаук і ресурсів Землі (CNR-IGG) та Національного інституту геофізики і вулканології (INGV).

Магматичне озеро в Італії — що про нього відомо

На переконання науковців, ця нова знахідка відкриває шлях до швидших та економічно ефективніших способів розвідки для пошуку таких ресурсів, як геотермальні резервуари, літій та рідкісноземельні елементи.

Що важливо розуміти, їхнє утворення безпосередньо пов’язане з глибинними магматичними системами.

Вчені уважно проаналізували свою знахідку та дійшли висновку, що магматичне тіло, яке могло б спровокувати утворення супервулкана, наразі не становить жодної небезпеки.

Своїми враженнями зі ЗМІ поділився Маттео Лупі — доцент кафедри наук про Землю на факультеті природничих наук UNIGE, який очолював дослідження:

Ми знали, що цей регіон, який простягається з півночі на південь через Тоскану, є геотермально активним, але не усвідомлювали, що він містить такий великий об’єм магми, порівнянний з об’ємом супервулканічних систем, таких як Єллоустоун. Поширити

Новий прорив вкрай важливий для пошуку геотермальних резервуарів або родовищ, багатих на літій та рідкісноземельні елементи.