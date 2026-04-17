В Италии обнаружили огромное магматическое озеро

Под Тосканой, находящейся в Италии, ученые наткнулись на огромное магматическое озеро, содержащее примерно 6 000 км магмы. Это удалось сделать исследователям из Женевского университета (UNIGE), Института геонаук и ресурсов Земли (CNR-IGG) и Национального института геофизики и вулканологии (INGV).

Магматическое озеро в Италии — что о нем известно

По мнению ученых, новая находка открывает путь к более быстрым и экономически эффективным способам разведки для поиска таких ресурсов, как геотермальные резервуары, литий и редкоземельные элементы.

Что важно понимать, их образование напрямую связано с глубинными магматическими системами.

Ученые внимательно проанализировали свою находку и пришли к выводу, что магматическое тело, которое могло бы спровоцировать образование супервулкана, сейчас не представляет никакой опасности.

Своими впечатлениями со СМИ поделился Маттео Лупи — доцент кафедры наук о Земле на факультете естественных наук UNIGE, возглавлявший исследование:

Мы знали, что этот регион, простирающийся с севера на юг через Тоскану, является геотермально активным, но не осознавали, что он содержит такой большой объем магмы, сравнимый с объемом супервулканических систем, таких как Йеллоустоун. Поделиться

Новый прорыв крайне важен для поиска геотермальных резервуаров или месторождений, богатых литием и редкоземельными элементами.