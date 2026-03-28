В Єгипті анонсували ймовірне відкриття другого Сфінкса
За словами італійських науковців, вони мають у своєму розпорядженні дані, які вказують на сенсаційне відкриття. Йдеться про те, що в Єгипті, під пісками Гізи, може знаходитися "другий Сфінкс".

  • Геометричний аналіз розташування пірамід і Сфінкса показує майже ідеальну симетрію.
  • Імовірність того, що це відриття дійсно станеться, — 80%.

 

Другого Сфінкса врешті знайшли?

Як зазначають науковці, нові радарні сканування вказують не лише на існування другої статуї, а й на масштабну підземну структуру.

Чутки про те, що другий Сфінс дійсно існує, активно обговорюються уже тривалий час.

Однак лише зараз дослідники отримали перші докази того, що він реальний.

Що важливо розуміти, на Стелі сну — йдеться про стародавній напис між лапами Великого Сфінкса — зображено саме дві фігури сфінксів.

З коментарем з цього приводу виступив італійський дослідник Філіппо Біонді.

Саме він раніше вже заявляв про підземні структури під Гізою.

Біонді звернув увагу на геометричний аналіз розташування пірамід і Сфінкса — йдеться про майже ідеальну симетрію.

Дослідник наголосив: якщо провести умовні лінії між ключовими об’єктами, вони вказують на точку, де може знаходитися “дзеркальна” споруда.

Ми бачимо точну геометричну відповідність — майже 100%. Це дає нам приблизно 80% впевненості у відкритті, — заявив Біонді.

