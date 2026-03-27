Науковці перетворюють комарів на "літаючі вакцини"

У Китаї вчені вивчають, чи можна використовувати комарів як носіїв вакцин, щоб зменшити передачу вірусів від кажанів до людей — зокрема сказу та вірусу Ніпах.
Головні тези:
- Йдеться про новий напрямок у науці, який може стати проривом.
- У списку потенційних проблем — екологічні ризики та складність контролю поширення вакцини.
Комарі можуть стати активними “вакцинаторами”
За словами китайських науковців, вони активно вивчають можливість використання комарів як «літаючих вакцинаторів», пише Vaccineswork.
Головна ціль цього замислу — імунізація диких тварин, зокрема кажанів — природних носіїв небезпечних вірусів.
Ідея полягає в тому, щоб комарі передавали ослаблену вакцину під час укусу, формуючи імунітет у тварин без їхнього вилову.
Що важливо розуміти, описана технологія залишається експериментальною і потребує додаткових перевірок безпеки.
Серед головних проблем — екологічні ризики та складність контролю поширення вакцини.
Чому ця ідея може спрацювати:
кажани — переносники багатьох вірусів;
саме від них часто починаються нові спалахи;
але вакцинувати їх вручну — майже нереально.
