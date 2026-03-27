Ученые превращают комаров в "летающие вакцины"
Ученые превращают комаров в "летающие вакцины"

Комары могут стать активными "вакцинаторами"
Источник:  online.ua

В Китае ученые изучают, можно ли использовать комаров в качестве носителей вакцин, чтобы уменьшить передачу вирусов от летучих мышей к людям — в частности, бешенству и вирусу Нипах.

Главные тезисы

  • Речь идет о новом направлении в науке, которое может стать прорывом.
  • В списке потенциальных проблем: экологические риски и сложность контроля распространения вакцины.

Комары могут стать активными "вакцинаторами"

По словам китайских ученых, они активно изучают возможность использования комаров в качестве «летающих вакцинаторов», пишет Vaccineswork.

Главная цель этого замысла — иммунизация диких животных, в частности летучих мышей — природных носителей опасных вирусов.

Идея заключается в том, чтобы комары передавали ослабленную вакцину во время укуса, формируя иммунитет у животных без их отлова.

Такой подход может помочь останавливать вирусы на уровне их природного резервуара, уменьшая риск передачи людям. Первые эксперименты показали, что животные действительно производят антитела после такой "вакцинации".

Что важно понимать, описанная технология остается экспериментальной и требует дополнительных проверок безопасности.

Среди главных проблем — экологические риски и сложность контроля распространения вакцины.

Почему эта идея может сработать:

  • летучие мыши — переносчики многих вирусов;

  • именно от них часто начинаются новые вспышки;

  • но вакцинировать их вручную — почти нереально.

