Ученые превращают комаров в "летающие вакцины"

В Китае ученые изучают, можно ли использовать комаров в качестве носителей вакцин, чтобы уменьшить передачу вирусов от летучих мышей к людям — в частности, бешенству и вирусу Нипах.
Главные тезисы
- Речь идет о новом направлении в науке, которое может стать прорывом.
- В списке потенциальных проблем: экологические риски и сложность контроля распространения вакцины.
Комары могут стать активными "вакцинаторами"
По словам китайских ученых, они активно изучают возможность использования комаров в качестве «летающих вакцинаторов», пишет Vaccineswork.
Главная цель этого замысла — иммунизация диких животных, в частности летучих мышей — природных носителей опасных вирусов.
Идея заключается в том, чтобы комары передавали ослабленную вакцину во время укуса, формируя иммунитет у животных без их отлова.
Что важно понимать, описанная технология остается экспериментальной и требует дополнительных проверок безопасности.
Среди главных проблем — экологические риски и сложность контроля распространения вакцины.
Почему эта идея может сработать:
летучие мыши — переносчики многих вирусов;
именно от них часто начинаются новые вспышки;
но вакцинировать их вручную — почти нереально.
