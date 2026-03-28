В Египте анонсировали вероятное открытие второго Сфинкса

По словам итальянских ученых, они располагают данными, указывающими на сенсационное открытие. Речь идет о том, что в Египте под песками Гизы может находиться "второй Сфинкс".

Второго Сфинкса наконец-то нашли?

Как отмечают ученые, новые радарные сканирования указывают не только на существование второй статуи, но и масштабную подземную структуру.

Слухи о том, что второй Сфинс действительно существует, активно обсуждаются длительное время.

Однако только сейчас исследователи получили первые доказательства того, что он настоящий.

Что важно понимать, на Стене сна — речь идет о древней надписи между лапами Великого Сфинкса — изображены именно две фигуры сфинксов.

С комментарием по этому поводу выступил итальянский исследователь Филиппо Бионди.

Именно он ранее уже заявлял о подземных структурах под Гизой.

Бионди обратил внимание на геометрический анализ расположения пирамид и Сфинкса — речь идет о почти идеальной симметрии.

Исследователь подчеркнул, что если провести условные линии между ключевыми объектами, они указывают на точку, где может находиться "зеркальное" сооружение.