В Египте анонсировали вероятное открытие второго Сфинкса
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Читати українською
Источник:  Daily Mail

По словам итальянских ученых, они располагают данными, указывающими на сенсационное открытие. Речь идет о том, что в Египте под песками Гизы может находиться "второй Сфинкс".

Главные тезисы

  • Геометрический анализ расположения пирамид и сфинксов показывает почти идеальную симметрию.
  • Вероятность того, что это открытие действительно произойдет — 80%.

Второго Сфинкса наконец-то нашли?

Как отмечают ученые, новые радарные сканирования указывают не только на существование второй статуи, но и масштабную подземную структуру.

Слухи о том, что второй Сфинс действительно существует, активно обсуждаются длительное время.

Однако только сейчас исследователи получили первые доказательства того, что он настоящий.

Что важно понимать, на Стене сна — речь идет о древней надписи между лапами Великого Сфинкса — изображены именно две фигуры сфинксов.

С комментарием по этому поводу выступил итальянский исследователь Филиппо Бионди.

Именно он ранее уже заявлял о подземных структурах под Гизой.

Бионди обратил внимание на геометрический анализ расположения пирамид и Сфинкса — речь идет о почти идеальной симметрии.

Исследователь подчеркнул, что если провести условные линии между ключевыми объектами, они указывают на точку, где может находиться "зеркальное" сооружение.

Мы видим точное геометрическое соответствие почти 100%. Это дает нам примерно 80% уверенности в открытии, — заявил Бионди.

Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?