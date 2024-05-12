За інформацією глави Міноборони Рустема Умєрова, український уряд оновив розміри виплат українським військовим і змінив умови їхнього нарахування.
Що відомо про нові розміри виплат українським військовим
Умєров зазначив, що відтепер загальна сума виплат військовим ЗСУ складатиметься з базового розміру у 100 тис грн та додаткової винагороди у розмірі 70 тис грн.
Він додав, що відповідно до нової постановки Кабміну, додаткова винагорода за знмщення техніки окупаційної армії РФ складатиме 70 тис грн.
Умєров щодо кампанії з рекрутингу до лав ЗСУ
Глава Міноборони підкреслив, що по всій Україні відкриваються рекрутингові центри із метою заохочення українських чоловіків до вступу до лав ЗСУ.
За його словами, в Україні вже відкрито 18 рекрутингових центрів.
Він також зазначив, що півроку тому проводився аналіз, які саме посади зможуть обирати майбутні військовослужбовці.
Зокрема, як зазначив Умєров, усі ці посади віддали компаніям, які займаються HR або людським капіталом, щоб вони разом з оборонним відомством управляли цим процесом більш професійно.
За його словами, це як влаштовуватись на роботу, обрати собі професію, пройти співбесіду та отримати професію, яка слугуватиме на користь держави.
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