Що відомо про нові розміри виплат українським військовим

Умєров зазначив, що відтепер загальна сума виплат військовим ЗСУ складатиметься з базового розміру у 100 тис грн та додаткової винагороди у розмірі 70 тис грн.

Якщо "бойові" виплачуються щомісяця, а сума виплати залежить від кількості днів, під час яких виконувалися завдання, то щодо виплати винагороди формулювання в постанові Кабміну інше: "за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань, — пояснив глава Міноборони. Поширити

Він додав, що відповідно до нової постановки Кабміну, додаткова винагорода за знмщення техніки окупаційної армії РФ складатиме 70 тис грн.

Якщо військовослужбовець виконує свої завдання: знищує кораблі, знищує техніку, танки, РСЗВ, артилерію і так далі, то він має заохочення, тобто винагороду за знищену техніку. І таким чином підтримує свою сім’ю фінансово, — підкреслив Умєров. Поширити

Умєров щодо кампанії з рекрутингу до лав ЗСУ

Глава Міноборони підкреслив, що по всій Україні відкриваються рекрутингові центри із метою заохочення українських чоловіків до вступу до лав ЗСУ.

Ми хотіли відкрити ще більш цивільний підхід — не всі просто люди сприймають мобілізацію як служіння нації. Тому ми хочемо змінити цю парадигму і тому відкрили напрям який називається "рекрутинг", — пояснив Умєров. Поширити

За його словами, в Україні вже відкрито 18 рекрутингових центрів.

Він також зазначив, що півроку тому проводився аналіз, які саме посади зможуть обирати майбутні військовослужбовці.

Зокрема, як зазначив Умєров, усі ці посади віддали компаніям, які займаються HR або людським капіталом, щоб вони разом з оборонним відомством управляли цим процесом більш професійно.

На сьогодні водії-механіки, люди, які хочуть використовувати дрони, більш такі цивільні посади всі дуже великий попит мають. Є напрям фізичного рекрутингу, є онлайн посади відкриті. Тобто ми відкриваємось і даємо людям вибір, щоб вони не боялися служити своїй країні, — наголошує Умєров. Поширити

За його словами, це як влаштовуватись на роботу, обрати собі професію, пройти співбесіду та отримати професію, яка слугуватиме на користь держави.