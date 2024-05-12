По информации главы Минобороны Рустема Умерова, украинское правительство обновило размеры выплат украинским военным и изменило условия их начисления.

Что известно о новых размерах выплат украинским военным

Умеров отметил, что теперь общая сумма выплат военным ВСУ будет состоять из базового размера в 100 тыс грн и дополнительного вознаграждения в размере 70 тыс грн.

Если "боевые" выплачиваются ежемесячно, а сумма выплаты зависит от количества дней, во время которых выполнялись задачи, то по выплате вознаграждения формулировки в постановлении Кабмина другое: "за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнение таких задач", — пояснил глава Минобороны. Поделиться

Он добавил, что согласно новой постановке Кабмина, дополнительное вознаграждение за удержание техники оккупационной армии РФ будет составлять 70 тыс грн.

Если военнослужащий выполняет свои задачи: уничтожает корабли, уничтожает технику, танки, РСЗО, артиллерию и так далее, то у него есть поощрение, то есть вознаграждение за уничтоженную технику. И таким образом поддерживает свою семью финансово, — подчеркнул Умеров. Поделиться

Умеров относительно кампании по рекрутингу в ряды ВСУ

Глава Минобороны подчеркнул, что по всей Украине открываются рекрутинговые центры с целью поощрения украинских мужчин вступить в ряды ВСУ.

Мы хотели открыть еще более гражданский подход — не все люди воспринимают мобилизацию как служение нации. Поэтому мы хотим изменить эту парадигму и потому открыли направление, которое называется "рекрутинг", — объяснил Умеров. Поделиться

По его словам, в Украине уже открыто 18 центров рекрутинга.

Он также отметил, что полгода назад проводился анализ, какие именно должности смогут выбирать будущие военнослужащие.

В частности, как отметил Умеров, все эти должности отдали компаниям, занимающимся HR или человеческим капиталом, чтобы они вместе с оборонным ведомством управляли этим процессом более профессионально.

На сегодняшний день водители-механики, люди, которые хотят использовать дроны, более такие гражданские должности все очень большой спрос пользуются. Есть направление физического рекрутинга, есть онлайн должности открыты. То есть, мы открываемся и даем людям выбор, чтобы они не боялись служить своей стране, — отмечает Умеров. Поделиться

По его словам, это как устраиваться на работу, выбрать себе профессию, пройти собеседование и получить профессию, которая будет служить государству.