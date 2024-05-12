В Минобороны предоставили объяснения по дополнительным выплатам военным
Категория
Украина
Дата публикации

В Минобороны предоставили объяснения по дополнительным выплатам военным

Минобороны Украины
Рустем Умеров
Читати українською

По информации главы Минобороны Рустема Умерова, украинское правительство обновило размеры выплат украинским военным и изменило условия их начисления.

Что известно о новых размерах выплат украинским военным

Умеров отметил, что теперь общая сумма выплат военным ВСУ будет состоять из базового размера в 100 тыс грн и дополнительного вознаграждения в размере 70 тыс грн.

Если "боевые" выплачиваются ежемесячно, а сумма выплаты зависит от количества дней, во время которых выполнялись задачи, то по выплате вознаграждения формулировки в постановлении Кабмина другое: "за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнение таких задач", — пояснил глава Минобороны.

Он добавил, что согласно новой постановке Кабмина, дополнительное вознаграждение за удержание техники оккупационной армии РФ будет составлять 70 тыс грн.

Если военнослужащий выполняет свои задачи: уничтожает корабли, уничтожает технику, танки, РСЗО, артиллерию и так далее, то у него есть поощрение, то есть вознаграждение за уничтоженную технику. И таким образом поддерживает свою семью финансово, — подчеркнул Умеров.

Умеров относительно кампании по рекрутингу в ряды ВСУ

Глава Минобороны подчеркнул, что по всей Украине открываются рекрутинговые центры с целью поощрения украинских мужчин вступить в ряды ВСУ.

Мы хотели открыть еще более гражданский подход — не все люди воспринимают мобилизацию как служение нации. Поэтому мы хотим изменить эту парадигму и потому открыли направление, которое называется "рекрутинг", — объяснил Умеров.

По его словам, в Украине уже открыто 18 центров рекрутинга.

Он также отметил, что полгода назад проводился анализ, какие именно должности смогут выбирать будущие военнослужащие.

В частности, как отметил Умеров, все эти должности отдали компаниям, занимающимся HR или человеческим капиталом, чтобы они вместе с оборонным ведомством управляли этим процессом более профессионально.

На сегодняшний день водители-механики, люди, которые хотят использовать дроны, более такие гражданские должности все очень большой спрос пользуются. Есть направление физического рекрутинга, есть онлайн должности открыты. То есть, мы открываемся и даем людям выбор, чтобы они не боялись служить своей стране, — отмечает Умеров.

По его словам, это как устраиваться на работу, выбрать себе профессию, пройти собеседование и получить профессию, которая будет служить государству.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Умеров призвал Данию профинансировать обучение большего количества пилотов на F-16
Минобороны Украины
Рустем Умеров
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
97% российских ракет, авиабомб и дронов поразили гражданскую инфраструктуру Украины — Умеров
Mission of Ukraine to NATO
Харьков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ срывают планы прорыва армии РФ в районе Бахмута — Умеров
Рустем Умеров

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?