По информации главы Минобороны Рустема Умерова, украинское правительство обновило размеры выплат украинским военным и изменило условия их начисления.
Что известно о новых размерах выплат украинским военным
Умеров отметил, что теперь общая сумма выплат военным ВСУ будет состоять из базового размера в 100 тыс грн и дополнительного вознаграждения в размере 70 тыс грн.
Он добавил, что согласно новой постановке Кабмина, дополнительное вознаграждение за удержание техники оккупационной армии РФ будет составлять 70 тыс грн.
Умеров относительно кампании по рекрутингу в ряды ВСУ
Глава Минобороны подчеркнул, что по всей Украине открываются рекрутинговые центры с целью поощрения украинских мужчин вступить в ряды ВСУ.
По его словам, в Украине уже открыто 18 центров рекрутинга.
Он также отметил, что полгода назад проводился анализ, какие именно должности смогут выбирать будущие военнослужащие.
В частности, как отметил Умеров, все эти должности отдали компаниям, занимающимся HR или человеческим капиталом, чтобы они вместе с оборонным ведомством управляли этим процессом более профессионально.
По его словам, это как устраиваться на работу, выбрать себе профессию, пройти собеседование и получить профессию, которая будет служить государству.
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