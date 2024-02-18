В окупованому Севастополі ліквідували замкомандувача 18 армії РФ

У госпіталі окупованого Севастополя від отриманих на війні поранень помер заступник командувача 18-ї армії полковник Магомедалі Магомеджанов.
Що відомо про ліквідацію російського замкомандувача
Зазначається, що полковник Магомедалі Магомеджанов був командиром 61-ї окремої Кіркенеської Червонопрапорної бригади морської піхоти Північного Флоту.
Зазначається, що Магомеджанов брав участь у чотирьох операціях. Раніше він служив командиром 77-ї окремої бригади у 177-му окремому полку морської піхоти Червонопрапорної Каспійської флотилії.
Що відомо про втрати командного складу армії РФ
Раніше Міністерство оборони РФ підтвердило загибель двох полковників у районі Бахмуту на Донеччині. Зокрема, там розповіли, що командирів було вбито на полі бою на Донеччині біля Бахмута, при цьому не уточнили, коли саме це сталося.
Йдеться про командира 4-ї мотострілецької бригади ЗС РФ полковника В'ячеслава Макарова, і полковника Євгена Бровка, заступника командира армійського корпусу з військово-політичної роботи.
Крім того, 25 вересня минулого року в результаті удару по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі загинули 34 офіцери противника, серед них командувач ЧФ РФ Соколов. Ще 105 окупантів було поранено.
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