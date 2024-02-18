В оккупированном Севастополе ликвидировали замкомандующего 18 армией РФ
Категория
Проиcшествия
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В оккупированном Севастополе ликвидировали замкомандующего 18 армией РФ

Армия РФ
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Источник:  online.ua

В госпитале оккупированного Севастополя от полученных на войне ранений скончался заместитель командующего 18-й армией полковник Магомедали Магомеджанов.

Что известно о ликвидации российского замкомандующего

Отмечается, что полковник Магомедали Магомеджанов был командиром 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного Флота.

В прошлую среду в госпитале города Севастополь от полученных в ходе боев ранений скончался гвардии полковник, командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота, уроженец села Хлют Рутульского района Дагестана Магомедали Магомеджан. – говорится в сообщении Общественной палаты.

Отмечается, что Магомеджанов участвовал в четырех операциях. Ранее он служил командиром 77-й отдельной бригады в 177-м отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии.

Что известно о потерях командного состава армии РФ

Ранее Министерство обороны РФ подтвердило гибель двух полковников в районе Бахмута на Донетчине. В частности, там рассказали, что командиров были убиты на поле боя в Донецкой области возле Бахмута, при этом не уточнили, когда именно это произошло.

Речь идет о командире 4-й мотострелковой бригады ВС РФ полковнике Вячеславе Макарове, и полковнике Евгении Бровке, заместителе командира армейского корпуса по военно-политической работе.

Кроме того, 25 сентября прошлого года в результате удара по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе погибли 34 офицера противника, в том числе командующий ЧФ РФ Соколов. Еще 105 окупантов были ранены.

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