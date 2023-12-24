В окупованому Токмаку пролунала потужна бавовна

Під вечір, 24 грудня, в окупованому злочинною армією Токмаку пролунало щонайменше кілька потужних вибухів.

Що відомо про бавовну у Токмаку

За інформацією мера окупованого російською армією Маріуполя у Запорізькій області Івана Федорова, увечері у Токмаку пролунало не менше 3 потужних вибухів.

Токмак зустрічає Святвечір. Три гучні вибухи чуло все місто. Окупанти знову звітують, що всі ракети "знищено". Тільки не уточнюють, чим – технікою чи боєкомплектом, - зазначив Федоров. Поширити

Він також нагадав, що зранку в місті також пролунала серія вибухів.

Росіяни зазвичай пояснюють вибухи тим, що це "літаки переходять на надзвукову швидкість, і може здатися, що це вибухи, а взагалі усе спокійно".

Або тим, що "це не дим від вибухів, це горить камиш у плавнях".

Федоров пожартував: здається, зранку 24 грудня в Токмак завітали і камиш, і свєрхзвук, і пе-ве-о".

Що відомо про вибухи на інших окупованих територіях України

Окрім цього вибухи зранку 24 грудня пролунали у Севастополі на території окупованого Криму.

Близько 08:35 за місцевим часом прогримів потужний вибух, від якого затремтіли вікна. Перед цим було чути звук, схожий на шум ракети.

Офіційні особи, чи військове командування України жодним чином не коментувало ситуацію. Також тишу зберігає окупаційна так звана "влада".

Заяв від російської влади міста не було.

Як ЗСУ змусили армію зменшити використання авіації

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, після втрати одразу трьох винищувачів Су-34 на півдні України злочинна армія РФ одразу ж скоротила кількість авіаударів.

Зараз противник намагається розвідати якомога більше, зібрати інформацію в тих районах південних, де, власне, відбулося збиття російських винищувачів. Зрозуміло, що вони шукають ті засоби, якими були відправлені ті літаки у "вєчний польот", як то кажуть. Значно менше ворог застосовує авіаційні засоби ураження, особливо керовані авіабомби, зокрема на Херсонському напрямку, - пояснює Ігнат. Поширити

На думку речника Повітряних сил, випадки із збиттям одразу кількох військових літаків армії РФ будуть повторюватись.