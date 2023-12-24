В окупованому Токмаку пролунала потужна бавовна

Під вечір, 24 грудня, в окупованому злочинною армією Токмаку пролунало щонайменше кілька потужних вибухів.
Що відомо про бавовну у Токмаку
За інформацією мера окупованого російською армією Маріуполя у Запорізькій області Івана Федорова, увечері у Токмаку пролунало не менше 3 потужних вибухів.
Він також нагадав, що зранку в місті також пролунала серія вибухів.
Росіяни зазвичай пояснюють вибухи тим, що це "літаки переходять на надзвукову швидкість, і може здатися, що це вибухи, а взагалі усе спокійно".
Або тим, що "це не дим від вибухів, це горить камиш у плавнях".
Федоров пожартував: здається, зранку 24 грудня в Токмак завітали і камиш, і свєрхзвук, і пе-ве-о".
Що відомо про вибухи на інших окупованих територіях України
Окрім цього вибухи зранку 24 грудня пролунали у Севастополі на території окупованого Криму.
Близько 08:35 за місцевим часом прогримів потужний вибух, від якого затремтіли вікна. Перед цим було чути звук, схожий на шум ракети.
Офіційні особи, чи військове командування України жодним чином не коментувало ситуацію. Також тишу зберігає окупаційна так звана "влада".
Заяв від російської влади міста не було.
Як ЗСУ змусили армію зменшити використання авіації
За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, після втрати одразу трьох винищувачів Су-34 на півдні України злочинна армія РФ одразу ж скоротила кількість авіаударів.
На думку речника Повітряних сил, випадки із збиттям одразу кількох військових літаків армії РФ будуть повторюватись.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-