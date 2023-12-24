В оккупированном Токмаке прозвучала мощная бавовна

Вечером, 24 декабря, в оккупированном преступной армией РФ Токмаке раздалось по меньшей мере несколько мощных взрывов.

Что известно о хлопке в Токмаке

По информации мэра оккупированного российской армией Мариуполя в Запорожской области Ивана Федорова, вечером в Токмаке раздалось не менее 3 мощных взрывов.

Токмак встречает Сочельник. Три громких взрыва слышал весь город. оккупанты снова отчитываются, что все ракеты "уничтожены". Только не уточняют, чем – техникой или боекомплектом, – отметил Федоров. Поделиться

Он также напомнил, что утром в городе прозвучала серия взрывов.

Россияне обычно объясняют взрывы тем, что это "самолеты переходят на сверхзвуковую скорость, и может показаться, что это взрывы, а вообще все спокойно".

Или тем, что "это не дым от взрывов, это горит камиш в плавнях".

Федоров пошутил: кажется, утром 24 декабря в Токмак посетили и камиш, и сверхзвук, и пе-ве-о".

Что известно о взрывах на других оккупированных территориях Украины

Кроме этого, взрывы утром 24 декабря прогремели в Севастополе на территории оккупированного Крыма.

Около 08:35 по местному времени прогремел мощный взрыв, от которого задрожали окна. Перед этим был слышен звук, похожий на шум ракеты.

Официальные лица или военное командование Украины никоим образом не комментировало ситуацию. Также тишину сохраняет оккупационная так называемая "власть".

Заявлений от российских властей города не было.

Как ВСУ заставили армию уменьшить использование авиации

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, после потери сразу трех истребителей Су-34 на юге Украины преступная армия РФ сразу же сократила количество авиаударов.

Сейчас противник пытается разведать как можно больше, собрать информацию в тех южных районах, где, собственно, произошло сбивание российских истребителей. Понятно, что они ищут те средства, которыми были отправлены самолеты в "вечный полет", как говорится. Значительно меньше враг применяет авиационные средства поражения, особенно управляемые авиабомбы, в частности, на Херсонском направлении, - объясняет Игнат. Поделиться

По мнению спикера Воздушных сил, случаи с убытком сразу нескольких военных самолетов армии РФ будут повторяться.