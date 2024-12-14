В ООН назвали найбільшу загрозу для мільярдів людей у світі

У нові доповіді ООН зазначається, що спровоковані антропогенною діяльністю людства кліматичні зміни, сприяють посиленню безпрецедентної посухи на планеті, від якої постраждають близько 5 млрд жителів Землі.

Що відомо про загрозу посухи для більшості людей на планеті

Зазначається, що внаслідок змін клімату за останні 30 років 77,6% суходолу стали значно посушливішими порівняно із попередніми періодами.

Наразі площа земель, охоплених посухою, вже перевищує розміри Індії і становить 40,6% суходолу на планеті.

У висновках кліматологів ООН підкреслюється, що збереження цієї тенденції призведе до того, що вже до кінця цього століття близько 5 млрд людей мешкатимуть в посушливих регіонах.

Ці регіони характеризуватимуться виснаженням грунтів, водних ресурсів та знищеними екосистемами.

Посуха

Уперше криза посушливості була задокументована з науковою точністю, що свідчить про екзистенційну загрозу, яка зачіпає мільярди людей по всьому світу, — зазначає виконавчий секретар Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням Ібрагім Тіау. Поширити

За його словами, після формування більш посушливого клімату в якомусь з регіонів на планеті, вже не можливо повернутись до пепередніх умов існування.

Оскільки кліматичні зміни провокують підвищення глобальної температури, вода ще більш інтенсивно випаровується та довше утримується в атмосфері.

Це призводить до того, що дощі випадають значно рідше, а пересохла земля втрачає здатність поглинати воду.

У той же час рідкісні опади накопичуються у великій кількості і випадають в якомусь одному районі замість рівномірного розподілення.

Величезні потоки не встигають поглинатися засохлою землею й просто стікають, провокуючи повені й катастрофи, але не достатнє зрошування.

Велика кількість водяної пари в атмосфері також сприяє ще більшому парниковому ефекту.

Це запускає замкнутий самопідтримуваний процес, у якому спека перетворює воду на пару, пара утримує тепло, а це тепло перетворює ще більше води на ще більше пари.

Весь цей комплекс підштовхує більшу частину планети до все більш посушливих умов, остаточно перетворюючи колись зелені ліси на посушливі луки й вилучаючи вологу, необхідну для життя і сільського господарства.

Ця проблема загострюється через недбале землекористування і нераціональне використання водних ресурсів.

Які наслідки посиленої посухи наразі спостерігаються на планеті і чого очікувати далі

Все це вже зараз створює проблеми із водозабезпеченням для щонайменше 3 млрд людей на планеті та майже половини світових виробництв сільскогосподарської продукції.

Наразі посушливі умови негативно впливають на на 40% світових сільськогосподарських угідь і 2,3 мільярда людей, викликаючи лісові пожежі, занепад сільського господарства і стимулюючи масову міграцію населення.

Найбільше страждають регіони європейських країн, західної частини США, Бразилії, Східної Азії та Центральної Африки.

За словами авторів звіту, своєчасна реалізація заходів з протидії цьому може зробити майбутнє не таким похмурим.

Комплексна дорожня карта, яку вони пропонують для подолання кризи включає покращення моніторингу посушливості, більш раціональне використання земельних та водних ресурсів, а також зміцнення стійкості та співпраці всередині та між громадами по всьому світу.