В ООН назвали найбільшу загрозу для мільярдів людей у світі

У нові доповіді ООН зазначається, що спровоковані антропогенною діяльністю людства кліматичні зміни, сприяють посиленню безпрецедентної посухи на планеті, від якої постраждають близько 5 млрд жителів Землі.
Головні тези:
- Посуха, викликана антропогенною діяльністю, становить найбільшу загрозу для планети.
- Зміни клімату вже призвели до значного зростання посухи, що може призвести до того, що до кінця століття 5 млрд людей будуть мешкати в посушливих регіонах.
- Посуха має негативний вплив на сільське господарство, водозабезпечення та може спровокувати масову міграцію населення.
- ООН рекомендує комплексний підхід до протидії посушливості, включаючи покращення моніторингу, раціональне використання ресурсів та підвищення стійкості суспільства.
- Зусилля глобальної спільноти та інноваційні рішення можуть допомогти подолати кризу посухи та зберегти майбутнє планети від катастрофічних наслідків.
Що відомо про загрозу посухи для більшості людей на планеті
Зазначається, що внаслідок змін клімату за останні 30 років 77,6% суходолу стали значно посушливішими порівняно із попередніми періодами.
Наразі площа земель, охоплених посухою, вже перевищує розміри Індії і становить 40,6% суходолу на планеті.
У висновках кліматологів ООН підкреслюється, що збереження цієї тенденції призведе до того, що вже до кінця цього століття близько 5 млрд людей мешкатимуть в посушливих регіонах.
Ці регіони характеризуватимуться виснаженням грунтів, водних ресурсів та знищеними екосистемами.
За його словами, після формування більш посушливого клімату в якомусь з регіонів на планеті, вже не можливо повернутись до пепередніх умов існування.
Оскільки кліматичні зміни провокують підвищення глобальної температури, вода ще більш інтенсивно випаровується та довше утримується в атмосфері.
Це призводить до того, що дощі випадають значно рідше, а пересохла земля втрачає здатність поглинати воду.
У той же час рідкісні опади накопичуються у великій кількості і випадають в якомусь одному районі замість рівномірного розподілення.
Величезні потоки не встигають поглинатися засохлою землею й просто стікають, провокуючи повені й катастрофи, але не достатнє зрошування.
Велика кількість водяної пари в атмосфері також сприяє ще більшому парниковому ефекту.
Це запускає замкнутий самопідтримуваний процес, у якому спека перетворює воду на пару, пара утримує тепло, а це тепло перетворює ще більше води на ще більше пари.
Весь цей комплекс підштовхує більшу частину планети до все більш посушливих умов, остаточно перетворюючи колись зелені ліси на посушливі луки й вилучаючи вологу, необхідну для життя і сільського господарства.
Ця проблема загострюється через недбале землекористування і нераціональне використання водних ресурсів.
Які наслідки посиленої посухи наразі спостерігаються на планеті і чого очікувати далі
Все це вже зараз створює проблеми із водозабезпеченням для щонайменше 3 млрд людей на планеті та майже половини світових виробництв сільскогосподарської продукції.
Наразі посушливі умови негативно впливають на на 40% світових сільськогосподарських угідь і 2,3 мільярда людей, викликаючи лісові пожежі, занепад сільського господарства і стимулюючи масову міграцію населення.
Найбільше страждають регіони європейських країн, західної частини США, Бразилії, Східної Азії та Центральної Африки.
За словами авторів звіту, своєчасна реалізація заходів з протидії цьому може зробити майбутнє не таким похмурим.
Комплексна дорожня карта, яку вони пропонують для подолання кризи включає покращення моніторингу посушливості, більш раціональне використання земельних та водних ресурсів, а також зміцнення стійкості та співпраці всередині та між громадами по всьому світу.
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