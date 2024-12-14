В новых докладах ООН отмечается, что спровоцированные антропогенной деятельностью человечества климатические изменения способствуют усилению беспрецедентной засухи на планете, от которой пострадают около 5 млрд жителей Земли.

Что известно об угрозе засухи для большинства людей на планете

Отмечается, что вследствие изменений климата за последние 30 лет 77,6% суши стали значительно более засушливыми по сравнению с предыдущими периодами.

В настоящее время площадь земель, охваченных засухой, уже превышает размеры Индии и составляет 40,6% суши на планете.

В выводах климатологов ООН подчеркивается, что сохранение этой тенденции приведет к тому, что уже к концу этого столетия около 5 млрд человек будут проживать в засушливых регионах.

Эти регионы будут характеризованы истощением почв, водных ресурсов и уничтоженными экосистемами.

Засуха

Впервые кризис засушливости был задокументирован с научной точностью, свидетельствующей об экзистенциальной угрозе, затрагивающей миллиарды людей по всему миру, отмечает исполнительный секретарь Конвенции ООН о борьбе с опустыниванием Ибрагим Тиау. Поделиться

По его словам, после формирования более засушливого климата в каком-либо из регионов на планете уже невозможно вернуться к предыдущим условиям существования.

Поскольку климатические изменения провоцируют повышение глобальной температуры, вода еще более интенсивно улетучивается и дольше удерживается в атмосфере.

Это приводит к тому, что дожди выпадают гораздо реже, а пересохшая земля теряет способность поглощать воду.

В то же время редкие осадки накапливаются в большом количестве и выпадают в одном районе вместо равномерного распределения.

Огромные потоки не успевают поглощаться засохшей землей и просто стекают, провоцируя наводнения и крушения, но не достаточное орошение.

Большое количество водяного пара в атмосфере также способствует еще большему парниковому эффекту.

Это запускает замкнутый самоподдерживающийся процесс, в котором жара превращает воду в пар, пар удерживает тепло, а это тепло превращает еще больше воды в еще больше пара.

Весь этот комплекс подталкивает большую часть планеты ко все более засушливым условиям, окончательно превращая когда-то зеленые леса в засушливые луга и изымая влагу, необходимую для жизни и сельского хозяйства.

Эта проблема обостряется из-за небрежного землепользования и нерационального использования водных ресурсов.

Какие последствия усиленной засухи сейчас наблюдаются на планете и чего ждать дальше

Все это уже сейчас создает проблемы с водообеспечением для по меньшей мере 3 млрд. человек на планете и почти половины мировых производств сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время засушливые условия негативно влияют на 40% мировых сельскохозяйственных угодий и 2,3 миллиарда человек, вызывая лесные пожары, упадок сельского хозяйства и стимулируя массовую миграцию населения.

Более всего страдают регионы европейских стран, западной части США, Бразилии, Восточной Азии и Центральной Африки.

По словам авторов отчета, своевременная реализация мер по противодействию этому может сделать будущее не столь мрачным.

Комплексная дорожная карта, которую они предлагают для преодоления кризиса, включает улучшение мониторинга засушливости, более рациональное использование земельных и водных ресурсов, а также укрепление устойчивости и сотрудничества внутри и между общинами по всему миру.