За інформацією продовольчої агенції ООН, світові ціни на вершкове масло у листопаді 2024 року досягли максимуму з квітня 2023 року.

Що відомо про стрімке зростання світових цін на вершкове масло

Зазначається, що зростання цін було зумовлене підвищенням цін акцій на молочну продукцію та рослинні олії.

Наразі зростання світових цін на вершкове масло фіксують вже 14 місяців поспіль на тлі високого попиту та обмежених запасів у країнах Західної Європи.

Вершкове масло

Індекс цін на продовольство ФАО у листопаді 2024 року становив 120,7 пунктів, що на 0,5% вище, ніж у жовтні.

Індекс був на 5% вище відповідного значення рік тому, але залишався на 20,4% нижче свого пікового значення в 160,2 пункту

Середнє значення Індексу цін на зернові ФАО у листопаді становило 111,4 пункту, що на 2,7% нижче за значення у жовтні та на 8,0% нижче за значення у листопаді 2023 року.

Що відомо про індекс цін на низку інших популярних продуктів

У той же час світові ціни на пшеницю знизились у порівнянні з аналогічним періодом минулого року через збільшення поставок та на тлі хороших врожаїв в Південній півкулі і поліпшення умов урожаю 2025 року в деяких основних країнах-експортерах Північної півкулі.

Індекс рослинної олії в середньому складав 164,1 пункту в листопаді, збільшившись на 7,5% у місячному вирахуванні і досягнувши найвищого рівня з липня 2022 року.

Індекс цін на молочні продукти у листопаді становив 139,9 пункту, що на 0,6% вище, ніж у жовтні, і на 20,1% вище за рік тому.

Між тим світові ціни на сухе молоко, зокрема на незбиране сухе молоко продемонстрували найбільше зростання, зумовлене відновленням світового попиту та сезонним зниженням виробництва молока в Західній Європі.

Окрім цього зросли також ціни на сир, а у річному порівнянні на 5,9% зрослі світові ціни на м’ясо.

Індекс цін на цукор ФАО в середньому склав 126,4 пункту в листопаді, що на 2,4% нижче, ніж у жовтні, після двох послідовних щомісячних підвищень, і на 21,7% нижче за свій рівень рік тому.