Президент Швейцарії відвідав саміт із продовольчої безпеки у Києві та зустрівся з Зеленським

25 листопада президент Швейцарії Ален Берсе відвідав Київ для участі у Міжнародному саміті з продовольчої безпеки, де зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Міжнародний саміт з продовольчої безпеки у Києві

Окрім впливу військової агресії РФ проти України на глобальну продовольчу безпеку, переговори були зосереджені на двосторонніх відносинах та довгостроковій підтримці України, а також на українській Формулі миру.

Учасники саміту вшанували пам'ять мільйонів жертв, які померли від голоду під час Голодомору, влаштованого радянським керівництвом 90 років тому.

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Фокусом саміту, на якому були присутні інші глави держав та урядів, та важливою темою обговорення під час зустрічі з президентом Зеленським, стала глобальна продовольча безпека.

Внаслідок військової агресії РФ сільськогосподарське виробництво в Україні впало на 45 відсотків; близько 11 мільйонів людей у країні залежать від продовольчої допомоги.

Президент Швейцарії Берсе оголосив у Києві, що Швейцарія зробить свій внесок у допомогу постраждалим, надавши три мільйони швейцарських франків Всесвітній продовольчій програмі.

KEYSTONE/Anthony Anex

Однак наслідки також мають глобальний характер. Призупинення РФ участі у Чорноморській зерновій ініціативі та атаки на транспортні та портові об'єкти перешкоджають експорту основних продуктів харчування з України.

Швейцарія вітає поточні зусилля ООН щодо сприяння безперешкодному експорту продуктів харчування та добрив на світові ринки через Чорне море.

Швидкі та суттєві результати необхідні для покращення становища тих, кому загрожує голод в Україні та в усьому світі, - пояснив Президент Берсе. Поширити

Саміт збігся з вшануванням в Україні роковин Голодомору 1932/33 року, під час якого за оцінками, загинуло від чотирьох до семи мільйонів людей внаслідок жорстокої політики радянського керівництва за Йосипа Сталіна.

Президент Берсе поклав квіти до меморіалу у Києві на згадку про усіх жертв. Перед самітом він також відвідав Бучу, місто, де на початковому етапі російської військової агресії здійснювалися жахливі злочини.

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Зобов'язання Швейцарії щодо реконструкції України

Під час зустрічі із Зеленським Берсе наголосив, що Швейцарія солідарна з Україною у довгостроковій перспективі, навіть у часи численних і одночасних криз.

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Наприкінці вересня Федеральна рада затвердила виділення коштів на гуманітарне розмінування на загальну суму 100 мільйонів швейцарських франків, які також будуть спрямовані на розмінування сільськогосподарських територій України.

Швейцарія бере участь у реєстрі збитків, який запровадила Рада Європи, і входить до основної групи держав, які прагнуть створити спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України.

Ці кроки є висловленням солідарності та підтримкою процесу відновлення України, який Швейцарія ініціювала разом із українським урядом на Міжнародній конференції з питань відновлення України у Лугано у 2022 році.

Також було обговорено українську Формулу миру. Президент Берсе підкреслив, що Швейцарія віддана всеосяжному, справедливому та сталому миру в Україні.

Швейцарія надішле партію машин швидкої допомоги та пожежних машин

Українська система охорони здоров'я знаходиться під величезним навантаженням. Існує гостра потреба у машинах швидкої допомоги, а також у пожежних машинах, оскільки багато з них було знищено під час бойових дій, а нові жертви з’являються щодня.

Тому Швейцарія продовжить свою підтримку, передавши ще десять машин швидкої допомоги за фінансування Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC), на суму 650 тис. швейцарських франків, шість пожежних машин та протипожежне обладнання від Федерального департаменту оборони, захисту населення і спорту (DDPS) на суму близько 2,3 млн швейцарських франків, а також вживану пожежну машину з округу Аффольтерн у кантоні Цюрих до кінця року.

Швейцарські експерти також прибудуть в Україну для проведення навчальних курсів для українських пожежників.

Разом із цими передачами, Швейцарія вже відправила в Україну загалом 25 машин швидкої допомоги та 13 пожежних машин з початку військової агресії РФ 24 лютого 2022 року на суму близько 3,9 млн швейцарських франків.