Президент Швейцарии посетил саммит по продовольственной безопасности в Киеве и встретился с Зеленским

25 ноября президент Швейцарии Ален Берсе посетил Киев для участия в Международном саммите по продовольственной безопасности, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Международный саммит по продовольственной безопасности в Киеве

Помимо влияния военной агрессии РФ против Украины на глобальную продовольственную безопасность переговоры были сосредоточены на двусторонних отношениях и долгосрочной поддержке Украины, а также на украинской Формуле мира.

Участники саммита почтили память миллионов жертв, умерших от голода во время Голодомора, устроенного советским руководством 90 лет назад.

KEYSTONE/Anthony Anex

Фокусом саммита, на котором присутствовали другие главы государств и правительств и важной темой обсуждения во время встречи с президентом Зеленским, стала глобальная продовольственная безопасность.

В результате военной агрессии РФ сельскохозяйственное производство в Украине упало на 45 процентов; около 11 миллионов человек в стране зависят от продовольственной помощи.

Президент Швейцарии Берсе объявил в Киеве, что Швейцария внесет свой вклад в помощь пострадавшим, предоставив три миллиона швейцарских франков Всемирной продовольственной программе.

KEYSTONE/Anthony Anex

Однако последствия также носят глобальный характер. Приостановка РФ участия в Черноморской зерновой инициативе и атаки на транспортные и портовые объекты препятствуют экспорту основных продуктов питания из Украины.

Швейцария приветствует текущие усилия ООН по содействию беспрепятственному экспорту продуктов питания и удобрений на мировые рынки через Черное море.

Быстрые и значительные результаты необходимы для улучшения положения тех, кому грозит голод в Украине и во всем мире, - пояснил Президент Берсе. Поделиться

Саммит совпал с чествованием в Украине годовщины Голодомора 1932/33 года, во время которого по оценкам, погибло от четырех до семи миллионов человек в результате жестокой политики советского руководства при Иосифе Сталине.

Президент Берсе возложил цветы к мемориалу в Киеве в память всех жертв. Перед саммитом он также посетил Бучу, город, где на начальном этапе российской военной агрессии совершались ужасающие преступления.

KEYSTONE/Anthony Anex

Обязательство Швейцарии по реконструкции Украины

Во время встречи с Зеленским Берсе отметил, что Швейцария солидарна с Украиной в долгосрочной перспективе, даже во время многочисленных и одновременных кризисов.

KEYSTONE/Anthony Anex

В конце сентября Федеральный совет утвердил выделение средств на гуманитарное разминирование на общую сумму 100 миллионов швейцарских франков, которые будут направлены на разминирование сельскохозяйственных территорий Украины.

Швейцария участвует в реестре убытков, введенном Советом Европы, и входит в основную группу государств, стремящихся создать специальный трибунал для расследования преступления агрессии против Украины.

Эти шаги - выражение солидарности и поддержка процесса восстановления Украины, который Швейцария инициировала вместе с украинским правительством на Международной конференции по восстановлению Украины в Лугано в 2022 году.

Также была обсуждена украинская Формула мира. Президент Берсе подчеркнул, что Швейцария отдана всеобъемлющему, справедливому и устоявшемуся миру в Украине.

Швейцария пришлет партию машин скорой помощи и пожарных машин

Украинская система здравоохранения находится под огромной нагрузкой. Существует острая потребность в машинах скорой помощи, а также в пожарных машинах, поскольку многие были уничтожены во время боевых действий, а новые жертвы появляются ежедневно.

Поэтому Швейцария продолжит свою поддержку, передав еще десять машин скорой помощи за финансирование Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC), на сумму 650 тыс. швейцарских франков, шесть пожарных машин и противопожарное оборудование от Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта (DDPS) на сумму около 2,3 млн швейцарских франков, а также подержанную пожарную машину из округа Аффольтерн в кантоне Цюрих до конца года.

Швейцарские эксперты также прибудут в Украину для проведения обучающих курсов для украинских пожарных.

Вместе с этими передачами Швейцария уже отправила в Украину всего 25 машин скорой помощи и 13 пожарных машин с начала военной агрессии РФ 24 февраля 2022 года на сумму около 3,9 млн швейцарских франков.