Президент Швейцарии посетил саммит по продовольственной безопасности в Киеве и встретился с Зеленским

25 ноября президент Швейцарии Ален Берсе посетил Киев для участия в Международном саммите по продовольственной безопасности, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Международный саммит по продовольственной безопасности в Киеве
Помимо влияния военной агрессии РФ против Украины на глобальную продовольственную безопасность переговоры были сосредоточены на двусторонних отношениях и долгосрочной поддержке Украины, а также на украинской Формуле мира.
Участники саммита почтили память миллионов жертв, умерших от голода во время Голодомора, устроенного советским руководством 90 лет назад.
Фокусом саммита, на котором присутствовали другие главы государств и правительств и важной темой обсуждения во время встречи с президентом Зеленским, стала глобальная продовольственная безопасность.
В результате военной агрессии РФ сельскохозяйственное производство в Украине упало на 45 процентов; около 11 миллионов человек в стране зависят от продовольственной помощи.
Президент Швейцарии Берсе объявил в Киеве, что Швейцария внесет свой вклад в помощь пострадавшим, предоставив три миллиона швейцарских франков Всемирной продовольственной программе.
Однако последствия также носят глобальный характер. Приостановка РФ участия в Черноморской зерновой инициативе и атаки на транспортные и портовые объекты препятствуют экспорту основных продуктов питания из Украины.
Швейцария приветствует текущие усилия ООН по содействию беспрепятственному экспорту продуктов питания и удобрений на мировые рынки через Черное море.
Саммит совпал с чествованием в Украине годовщины Голодомора 1932/33 года, во время которого по оценкам, погибло от четырех до семи миллионов человек в результате жестокой политики советского руководства при Иосифе Сталине.
Президент Берсе возложил цветы к мемориалу в Киеве в память всех жертв. Перед саммитом он также посетил Бучу, город, где на начальном этапе российской военной агрессии совершались ужасающие преступления.
Обязательство Швейцарии по реконструкции Украины
Во время встречи с Зеленским Берсе отметил, что Швейцария солидарна с Украиной в долгосрочной перспективе, даже во время многочисленных и одновременных кризисов.
В конце сентября Федеральный совет утвердил выделение средств на гуманитарное разминирование на общую сумму 100 миллионов швейцарских франков, которые будут направлены на разминирование сельскохозяйственных территорий Украины.
Швейцария участвует в реестре убытков, введенном Советом Европы, и входит в основную группу государств, стремящихся создать специальный трибунал для расследования преступления агрессии против Украины.
Эти шаги - выражение солидарности и поддержка процесса восстановления Украины, который Швейцария инициировала вместе с украинским правительством на Международной конференции по восстановлению Украины в Лугано в 2022 году.
Также была обсуждена украинская Формула мира. Президент Берсе подчеркнул, что Швейцария отдана всеобъемлющему, справедливому и устоявшемуся миру в Украине.
Швейцария пришлет партию машин скорой помощи и пожарных машин
Украинская система здравоохранения находится под огромной нагрузкой. Существует острая потребность в машинах скорой помощи, а также в пожарных машинах, поскольку многие были уничтожены во время боевых действий, а новые жертвы появляются ежедневно.
Поэтому Швейцария продолжит свою поддержку, передав еще десять машин скорой помощи за финансирование Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC), на сумму 650 тыс. швейцарских франков, шесть пожарных машин и противопожарное оборудование от Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта (DDPS) на сумму около 2,3 млн швейцарских франков, а также подержанную пожарную машину из округа Аффольтерн в кантоне Цюрих до конца года.
Швейцарские эксперты также прибудут в Украину для проведения обучающих курсов для украинских пожарных.
Вместе с этими передачами Швейцария уже отправила в Украину всего 25 машин скорой помощи и 13 пожарных машин с начала военной агрессии РФ 24 февраля 2022 года на сумму около 3,9 млн швейцарских франков.
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