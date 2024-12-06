По информации продовольственного агентства ООН, мировые цены на сливочное масло в ноябре 2024 достигли максимума с апреля 2023 года.

Что известно о стремительном росте мировых цен на сливочное масло

Отмечается, что рост цен был обусловлен повышением цен на молочную продукцию и растительные масла.

В настоящее время рост мировых цен на сливочное масло фиксируется уже 14 месяцев подряд на фоне высокого спроса и ограниченных запасов в странах Западной Европы.

Сливочное масло

Индекс цен на продовольствие ФАО в ноябре 2024 года составил 120,7 пункта, что на 0,5% выше, чем в октябре.

Индекс был на 5% выше соответствующего значения год назад, но оставался на 20,4% ниже своего пикового значения в 160,2 пункта

Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО в ноябре составило 111,4 пункта, что на 2,7% ниже значения в октябре и на 8,0% ниже значения в ноябре 2023 года.

Что известно об индексе цен на ряд других популярных продуктов

В то же время мировые цены на пшеницу снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за увеличения поставок и на фоне хороших урожаев в Южном полушарии и улучшения условий урожая 2025 года в некоторых основных странах-экспортерах Северного полушария.

Индекс растительного масла в среднем составлял 164,1 пункта в ноябре, увеличившись на 7,5% в месячном исчислении и достигнув наивысшего уровня с июля 2022 года.

Индекс цен на молочные продукты в ноябре составил 139,9 пункта, что на 0,6% выше, чем в октябре, и на 20,1% выше года назад.

Между тем мировые цены на сухое молоко , в частности на цельное сухое молоко, продемонстрировали наибольший рост, обусловленный восстановлением мирового спроса и сезонным снижением производства молока в Западной Европе.

Кроме этого выросли также цены на сыр , а в годовом сравнении на 5,9% выросли мировые цены на мясо .

Индекс цен на сахар ФАО в среднем составил 126,4 пункта в ноябре, что на 2,4% ниже, чем в октябре, после двух последовательных ежемесячных повышений, и на 21,7% ниже своего уровня год назад.