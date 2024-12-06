По информации продовольственного агентства ООН, мировые цены на сливочное масло в ноябре 2024 достигли максимума с апреля 2023 года.
Главные тезисы
- Цены на сливочное масло достигли рекордного уровня в ноябре 2024 года из-за высокого спроса и ограниченных запасов в Западной Европе.
- Индекс цен на пшеницу, молочные продукты и другие товары демонстрирует колебания в зависимости от условий производства и поставок.
- Мировые цены на растительные масла и сливочное масло в среднем увеличились на 7-8% в ноябре, достигнув максимальных значений за несколько лет.
- Существует увеличение цен на сыр и сухое молоко из-за увеличения спроса и ограниченного производства в некоторых регионах.
- Индекс цен на продовольствие ФАО в ноябре 2024 года вырос на 0,5% по сравнению с октябрем, отражая ситуацию на мировом рынке продовольствия.
Что известно о стремительном росте мировых цен на сливочное масло
Отмечается, что рост цен был обусловлен повышением цен на молочную продукцию и растительные масла.
В настоящее время рост мировых цен на сливочное масло фиксируется уже 14 месяцев подряд на фоне высокого спроса и ограниченных запасов в странах Западной Европы.
Индекс цен на продовольствие ФАО в ноябре 2024 года составил 120,7 пункта, что на 0,5% выше, чем в октябре.
Индекс был на 5% выше соответствующего значения год назад, но оставался на 20,4% ниже своего пикового значения в 160,2 пункта
Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО в ноябре составило 111,4 пункта, что на 2,7% ниже значения в октябре и на 8,0% ниже значения в ноябре 2023 года.
Что известно об индексе цен на ряд других популярных продуктов
В то же время мировые цены на пшеницу снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за увеличения поставок и на фоне хороших урожаев в Южном полушарии и улучшения условий урожая 2025 года в некоторых основных странах-экспортерах Северного полушария.
Индекс растительного масла в среднем составлял 164,1 пункта в ноябре, увеличившись на 7,5% в месячном исчислении и достигнув наивысшего уровня с июля 2022 года.
Индекс цен на молочные продукты в ноябре составил 139,9 пункта, что на 0,6% выше, чем в октябре, и на 20,1% выше года назад.
Между тем мировые цены на сухое молоко , в частности на цельное сухое молоко, продемонстрировали наибольший рост, обусловленный восстановлением мирового спроса и сезонным снижением производства молока в Западной Европе.
Кроме этого выросли также цены на сыр , а в годовом сравнении на 5,9% выросли мировые цены на мясо .
Индекс цен на сахар ФАО в среднем составил 126,4 пункта в ноябре, что на 2,4% ниже, чем в октябре, после двух последовательных ежемесячных повышений, и на 21,7% ниже своего уровня год назад.
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