В РФ заявляють про атаку БпЛА на дві області

У Росії у ніч проти 11 березня працювали сили та засоби протиповітряної оборони через нібито атаку безпілотників у Брянській та Орловській областях.
У Росії повідомили про роботу ППО у двох областях через атаку дронів
Як стверджують в оборонному відомстві країни-агресора, протягом минулої ночі було "припинено спробу" атаки із застосуванням безпілотників літакового типу по об'єктах на території РФ. У ній російське міністерство звинувачує Україну.
У заяві Міноборони РФ вказується, що були перехоплені та знищені шість дронів над цими регіонами.
Атаки дронів на території РФ
Нагадаємо, вчора, 10 березня, в Міноборони РФ заявляли що у Бєлгородській області вночі та вранці працювали сили та засоби протиповітряної оборони нібито через атаку безпілотників.
Пізніше того ж дня у російському Курську нібито через "приліт" сталася пожежа на нафтобазі.
Перед цим у Міноборони РФ звітували, що в ніч проти 8 березня була нібито відбита масована атака безпілотників, і системи ППО працювали у кількох регіонах. Зокрема, йшлося про збиття дронів над територією Волгоградської та Бєлгородської областей.
Раніше повідомлялося, що 6 березня дрони атакували три регіони — під ударом були аеродром, склад та нафтобаза.
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