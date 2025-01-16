В Україні планують запустити виробництво мікросхем
Категорія
Економіка
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В Україні планують запустити виробництво мікросхем

Мікросхема
Джерело:  Forbes Україна

Мінцифри планує запустити перше в Україні підприємство з виробництва мікросхем розміром 180, 130 та 110 нанометрів. 

Головні тези:

  • Є плани запустити перше в Україні підприємство з виробництва мікросхем розміром 180, 130 та 110 нм.
  • Запуск виробництва мікросхем має на меті задовільнення потреб оборонного, аграрного та автомобільного секторів.
  • Можливі варіанти запуску виробництва чипів включають ліцензування готової технології чи залучення приватного партнера шляхом тендеру.
  • У списку потенційних партнерів для виробництва мікросхем в Україні — відомі міжнародні компанії.
  • Витрати на будівництво підприємства для виробництва чипів за ліцензійною моделлю можуть становити до 1 млрд доларів.

Що відомо про запуск виробництва мікросхем в Україні

За словами учасника робочої групи при Мінцифри Олександра Груданова, що мікросхеми будуть не одними з найновіших, однак це дозволить закривати потреби оборонного, аграрного та автомобільного секторів.

Наприклад, Intel та TSMC працюють над технологіями з розробки чипів 1,8 нанометра та 4 нанометри.

В Україні хочуть запустити власне виробництво мікросхем
Мікросхеми

Початкові плани виробництва в Україні — до 1 тис кремнієвих пластин, на кожній з яких може розміститися кілька сотень чипів, на місяць.

Яким чином в Україні можуть почати виробляти мікросхеми

У Мінцифри розглядають 2 варіанти щодо забезпечення виробництва таких пластин.

Перший варіант передбачає ліцензування готової технології під ключ. Також допускається залучення приватного партнера до процесу виробництва.

Для виробництва чипів під ключ Мінцифра може залучити компанію-ліцензіара, яка буде відповідальною за контроль над будівництвом заводу, налаштуванням обладнання та запуском пілотної лінії.

У такому разі держава володітиме контрольним пакетом акцій підприємства-виробника, віддаючи перевагу потребам військово-промислового комплексу та передових науково-дослідних проєктів.

Другий варіант передбачає залучення приватного партнера шляхом проведення тендеру. У такому разі держава матиме міноритарну частку і зможе розподіляти квоти на замовлення щодо виробництва у рамках власних потреб.

У списку потенційних партнерів — австрійська AMS, французька CMP, німецькі IHP і X-FAB, французько-італійська STMicro, материнська компанія китайського виробника чипів SMIC — LFoundry, ізраїльська TowerSemiconductors, — підкреслюється у матеріалі видання.

За словами Груданова, витрати на будівництво підприємства для виробництва чипів в Україні за моделлю ліцензування складатимуть до 1 млрд доларів.

Ліцензування технології в цьому випадку сплачується окремо.

Водночас засновник технологічної компанії "Квазар‑Мікро" та розробник рішень у сфері автоматизації проєктування мікросхем Polyteda Cloud Євген Уткін оцінює витрати на будівництво фабрики для виробництва чипів майже у 5 млрд доларів.

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