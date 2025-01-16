Мінцифри планує запустити перше в Україні підприємство з виробництва мікросхем розміром 180, 130 та 110 нанометрів.

Що відомо про запуск виробництва мікросхем в Україні

За словами учасника робочої групи при Мінцифри Олександра Груданова, що мікросхеми будуть не одними з найновіших, однак це дозволить закривати потреби оборонного, аграрного та автомобільного секторів.

Наприклад, Intel та TSMC працюють над технологіями з розробки чипів 1,8 нанометра та 4 нанометри.

Мікросхеми

Початкові плани виробництва в Україні — до 1 тис кремнієвих пластин, на кожній з яких може розміститися кілька сотень чипів, на місяць.

Яким чином в Україні можуть почати виробляти мікросхеми

У Мінцифри розглядають 2 варіанти щодо забезпечення виробництва таких пластин.

Перший варіант передбачає ліцензування готової технології під ключ. Також допускається залучення приватного партнера до процесу виробництва.

Для виробництва чипів під ключ Мінцифра може залучити компанію-ліцензіара, яка буде відповідальною за контроль над будівництвом заводу, налаштуванням обладнання та запуском пілотної лінії.

У такому разі держава володітиме контрольним пакетом акцій підприємства-виробника, віддаючи перевагу потребам військово-промислового комплексу та передових науково-дослідних проєктів.

Другий варіант передбачає залучення приватного партнера шляхом проведення тендеру. У такому разі держава матиме міноритарну частку і зможе розподіляти квоти на замовлення щодо виробництва у рамках власних потреб.

У списку потенційних партнерів — австрійська AMS, французька CMP, німецькі IHP і X-FAB, французько-італійська STMicro, материнська компанія китайського виробника чипів SMIC — LFoundry, ізраїльська TowerSemiconductors, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

За словами Груданова, витрати на будівництво підприємства для виробництва чипів в Україні за моделлю ліцензування складатимуть до 1 млрд доларів.

Ліцензування технології в цьому випадку сплачується окремо.

Водночас засновник технологічної компанії "Квазар‑Мікро" та розробник рішень у сфері автоматизації проєктування мікросхем Polyteda Cloud Євген Уткін оцінює витрати на будівництво фабрики для виробництва чипів майже у 5 млрд доларів.