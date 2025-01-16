Минцифры планирует запустить первое в Украине предприятие по производству микросхем размером 180, 130 и 110 нанометров.
Главные тезисы
- Минцифры планирует запустить производство микросхем в Украине размером 180, 130 и 110 нм для оборонного, аграрного и автомобильного секторов.
- Варианты запуска производства включают лицензирование технологии и привлечение частного партнера через тендер.
- Среди потенциальных партнеров для производства микросхем в Украине — международные компании, такие как AMS, CMP, IHP, X-FAB, STMicro, LFoundry, TowerSemiconductors.
- Оценки затрат на строительство предприятия по производству чипов варьируют от 1 млрд до 5 млрд долларов.
Что известно о запуске производства микросхем в Украине
По словам участника рабочей группы при Минцифре Александра Груданова, микросхемы будут не одними из новейших, однако это позволит закрывать потребности оборонного, аграрного и автомобильного секторов.
Например, Intel и TSMC работают над технологиями разработки чипов 1,8 нанометра и 4 нанометра.
Первоначальные планы производства в Украине — до 1 тыс. кремниевых пластин, на каждой из которых может разместиться несколько сотен чипов, в месяц.
Как в Украине могут начать производить микросхемы
В Минцифре рассматривают 2 варианта обеспечения производства таких пластин.
Первый вариант подразумевает лицензирование готовой технологии под ключ. Также допускается вовлечение частного партнера в процесс производства.
Для производства чипов под ключ Минцифра может привлечь компанию-лицензиара, которая будет ответственна за контроль над строительством завода, настройкой оборудования и запуском пилотной линии.
В таком случае государство будет владеть контрольным пакетом акций предприятия-производителя, предпочитая военно-промышленный комплекс и передовые научно-исследовательские проекты.
Второй вариант подразумевает привлечение частного партнера путем проведения тендера. В таком случае у государства будет миноритарная доля и сможет распределять квоты на заказ по производству в рамках собственных нужд.
По словам Груданова, затраты на строительство предприятия по производству чипов в Украине по модели лицензирования будут составлять до 1 млрд долларов.
Лицензирование технологии в этом случае оплачивается отдельно.
В то же время, основатель технологической компании "Квазар-Микро" и разработчик решений в сфере автоматизации проектирования микросхем Polyteda Cloud Евгений Уткин оценивает затраты на строительство фабрики для производства чипов почти в 5 млрд долларов.
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