Минцифры планирует запустить первое в Украине предприятие по производству микросхем размером 180, 130 и 110 нанометров.

Что известно о запуске производства микросхем в Украине

По словам участника рабочей группы при Минцифре Александра Груданова, микросхемы будут не одними из новейших, однако это позволит закрывать потребности оборонного, аграрного и автомобильного секторов.

Например, Intel и TSMC работают над технологиями разработки чипов 1,8 нанометра и 4 нанометра.

Микросхемы

Первоначальные планы производства в Украине — до 1 тыс. кремниевых пластин, на каждой из которых может разместиться несколько сотен чипов, в месяц.

Как в Украине могут начать производить микросхемы

В Минцифре рассматривают 2 варианта обеспечения производства таких пластин.

Первый вариант подразумевает лицензирование готовой технологии под ключ. Также допускается вовлечение частного партнера в процесс производства.

Для производства чипов под ключ Минцифра может привлечь компанию-лицензиара, которая будет ответственна за контроль над строительством завода, настройкой оборудования и запуском пилотной линии.

В таком случае государство будет владеть контрольным пакетом акций предприятия-производителя, предпочитая военно-промышленный комплекс и передовые научно-исследовательские проекты.

Второй вариант подразумевает привлечение частного партнера путем проведения тендера. В таком случае у государства будет миноритарная доля и сможет распределять квоты на заказ по производству в рамках собственных нужд.

В списке потенциальных партнеров — австрийская AMS, французская CMP, немецкие IHP и X-FAB, французско-итальянская STMicro, материнская компания китайского производителя чипов SMIC — LFoundry, израильская TowerSemiconductors, — подчеркивается в материале издания. Поделиться

По словам Груданова, затраты на строительство предприятия по производству чипов в Украине по модели лицензирования будут составлять до 1 млрд долларов.

Лицензирование технологии в этом случае оплачивается отдельно.

В то же время, основатель технологической компании "Квазар-Микро" и разработчик решений в сфере автоматизации проектирования микросхем Polyteda Cloud Евгений Уткин оценивает затраты на строительство фабрики для производства чипов почти в 5 млрд долларов.