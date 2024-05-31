Міністерство оборони підтримало законопроєкт про створення в Україні військової поліції.

Військова поліція шукатиме й затримуватиме дезертирів

Йдеться про законопроєкт № 6569-д , повідомили у Міністерстві оборони.

У Міноборони наголосили, що цей документ має «ключове значення» для Збройних сил України, які, як пояснюють у відомстві, «гостро потребують» створення системи юстиції.

Військовій поліції нададуть право розшуку, затримання військовослужбовців, фіксації злочинів та захисту їхніх прав за стандартом НАТО.

В оборонному відомстві планують співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроєкту.

Деталі законопроєкту про створення військової поліції в Україні

Верховна Рада 31 травня зареєструвала законопроєкт про створення військової поліції. Необхідність такого органу обговорювали ще у 2023 році.

Як пояснили автори законопроєкту, чинна військова служба правопорядку в Збройних силах України наразі не має жодних повноважень для розшуку і притягнення винних до юридичної відповідальності, а також інституційно позбавлена процесуальної можливості сприяння органам досудового розслідування та прокурорам.

Водночас відсутність належного розшуку дезертирів та інших людей, які самовільно залишили місця служби, незабезпечення невідворотності їхнього покарання може негативно позначатися на стані боєготовності та правопорядку в армії, йдеться в пояснювальній записці.

Передбачається, що під час дії воєнного чи надзвичайного стану загальне керівництво та координацію діяльності військової поліції здійснюватиме головнокомандувач ЗСУ.

Безпосереднє керівництво здійснюватиме керівник, який призначатиметься та звільнятиметься з посади президентом України за поданням міністра оборони, а під час воєнного стану — за поданням головнокомандувача ЗСУ.