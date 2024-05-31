В Украине будет создана военная полиция. Чем она будет заниматься
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине будет создана военная полиция. Чем она будет заниматься

Министерство обороны Украины
Военная полиция
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Министерство обороны поддержало законопроект о создании в Украине военной полиции.

Военная полиция будет искать и задерживать дезертиров

Речь идет о законопроекте №6569-д , сообщили в Министерстве обороны.

В Минобороны подчеркнули, что этот документ имеет «ключевое значение» для Вооруженных сил Украины, которые, как объясняют в ведомстве, «остро нуждаются» в создании системы юстиции.

Военная полиция предоставит право розыска, задержания военнослужащих, фиксации преступлений и защиты их прав по стандарту НАТО.

В оборонном ведомстве планируют сотрудничать с депутатами для усовершенствования законопроекта.

Детали законопроекта о создании военной полиции в Украине

Верховная Рада 31 мая зарегистрировала законопроект о создании военной полиции. Необходимость такого органа обсуждалась еще в 2023 году.

Как пояснили авторы законопроекта, действующая военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины не имеет никаких полномочий для розыска и привлечения виновных к юридической ответственности, а также институционально лишена процессуальной возможности содействия органам досудебного расследования и прокурорам.

В то же время отсутствие должного розыска дезертиров и других людей, самовольно покинувших места службы, необеспечение неотвратимости их наказания может негативно отразиться на состоянии боеготовности и правопорядка в армии, говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что во время действия военного или чрезвычайного положения общее руководство и координацию деятельности военной полиции будет осуществлять главнокомандующий ВСУ.

Непосредственное руководство будет осуществлять руководитель, который будет назначаться и увольняться с должности президентом Украины по представлению министра обороны, а во время военного положения — по представлению главнокомандующего ВСУ.

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