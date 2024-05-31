Министерство обороны поддержало законопроект о создании в Украине военной полиции.
Военная полиция будет искать и задерживать дезертиров
Речь идет о законопроекте №6569-д , сообщили в Министерстве обороны.
В Минобороны подчеркнули, что этот документ имеет «ключевое значение» для Вооруженных сил Украины, которые, как объясняют в ведомстве, «остро нуждаются» в создании системы юстиции.
Военная полиция предоставит право розыска, задержания военнослужащих, фиксации преступлений и защиты их прав по стандарту НАТО.
В оборонном ведомстве планируют сотрудничать с депутатами для усовершенствования законопроекта.
Детали законопроекта о создании военной полиции в Украине
Верховная Рада 31 мая зарегистрировала законопроект о создании военной полиции. Необходимость такого органа обсуждалась еще в 2023 году.
Как пояснили авторы законопроекта, действующая военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины не имеет никаких полномочий для розыска и привлечения виновных к юридической ответственности, а также институционально лишена процессуальной возможности содействия органам досудебного расследования и прокурорам.
В то же время отсутствие должного розыска дезертиров и других людей, самовольно покинувших места службы, необеспечение неотвратимости их наказания может негативно отразиться на состоянии боеготовности и правопорядка в армии, говорится в пояснительной записке.
Предполагается, что во время действия военного или чрезвычайного положения общее руководство и координацию деятельности военной полиции будет осуществлять главнокомандующий ВСУ.
Непосредственное руководство будет осуществлять руководитель, который будет назначаться и увольняться с должности президентом Украины по представлению министра обороны, а во время военного положения — по представлению главнокомандующего ВСУ.
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