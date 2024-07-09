В Україні створили батальйон з мобілізованих вʼязнів — фото

В Україні було сформовано батальйон "Характерники", який складатиметься з громадян, що відбували покарання в місцях позбавлення волі.

Що відомо про новий батальйон

Зазначається, що новобранці скористались можливістю отримати другий шанс.

У бригаді розповіли, що серед них дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати Україну. Також є чимало людей з бойовим досвідом.

Добровольці скористались своїм правом на викуплення провини та вирішили встати до зброї, обороняючи рідну землю від загарбників, — сказано у повідомленні. Поширити

Колишні ув'язнені вже прийняли військову присягу на вірність українському народові. Найближчим часом "Характерники" почнуть виконувати бойові завдання та покажуть себе на полі битви.

Мобілізація засуджених

Верховна Рада проголосувала за добровільну мобілізацію вʼязнів 8 травня. Президент підписав закон 17 травня.

Шансу мобілізуватися не матимуть ті особи, котрі засуджені за:

злочини проти національної безпеки України (ст. 109-ст.114-2 Кримінального кодексу);

вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством (ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу);

за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 152-156-1 Кримінального кодексу);

тероризм (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 258-258-6 Кримінального кодексу);

ДТП зі смертельним наслідком вчинене під впливом наркотиків чи алкоголю (ч. 4 статті 286-1 Кримінального кодексу).

Для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова — до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.