В Украине создали батальон из мобилизованных заключенных — фото

В Украине был сформирован батальон "Характерники", который будет состоять из граждан, отбывавших наказание в местах лишения свободы.

Что известно о новом батальоне

Отмечается, что новобранцы пользовались возможностью получить второй шанс.

В бригаде рассказали, что среди них очень много патриотов, неоднократно изъявлявших желание защищать Украину. Также немало людей с боевым опытом.

Добровольцы воспользовались своим правом на выкуп вины и решили встать к оружию, защищая родную землю от захватчиков, — говорится в сообщении. Поделиться

Бывшие заключенные уже приняли военную присягу на верность украинскому народу. В ближайшее время "Характерщики" начнут выполнять боевые задания и покажут себя на поле битвы.

Мобилизация осужденных

Верховная Рада проголосовала за добровольную мобилизацию заключенных 8 мая. Президент подписал закон 17 мая.

Шанса мобилизоваться без тех лиц, которые осуждены за:

преступления против национальной безопасности Украины (ст. 109-ст.114-2 Уголовного кодекса);

совершение умышленного убийства двух или более лиц, или совершенного с особой жестокостью, или сопряженного с изнасилованием или сексуальным насилием (ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса);

за уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности личности (уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 152-156-1 Уголовного кодекса);

терроризм (уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 258-258-6 Уголовного кодекса);

ДТП со смертельным исходом совершено под влиянием наркотиков или алкоголя (ч. 4 статьи 286-1 Уголовного кодекса).

Для всех остальных, кто потенциально может быть мобилизован, действует одно и то же условие — до истечения срока их наказания должно остаться не более трех лет.