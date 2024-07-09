В Украине создали батальон из мобилизованных заключенных — фото

В Украине был сформирован батальон "Характерники", который будет состоять из граждан, отбывавших наказание в местах лишения свободы.
Главные тезисы
- Мобилизация заключенных осуществляется добровольно, среди участников много патриотов и людей с боевым опытом
- Более 600 заключенных уже присоединились к армии, цифра участников мобилизации увеличивается
- Для мобилизации исключены лица осужденные за серьезные преступления, остальным предоставляется шанс присоединиться к защите родины
- Батальон “Характерники” готов выполнить боевые задания и показать себя на поле битвы в ближайшее время
Что известно о новом батальоне
Отмечается, что новобранцы пользовались возможностью получить второй шанс.
В бригаде рассказали, что среди них очень много патриотов, неоднократно изъявлявших желание защищать Украину. Также немало людей с боевым опытом.
Бывшие заключенные уже приняли военную присягу на верность украинскому народу. В ближайшее время "Характерщики" начнут выполнять боевые задания и покажут себя на поле битвы.
Мобилизация осужденных
Верховная Рада проголосовала за добровольную мобилизацию заключенных 8 мая. Президент подписал закон 17 мая.
Шанса мобилизоваться без тех лиц, которые осуждены за:
преступления против национальной безопасности Украины (ст. 109-ст.114-2 Уголовного кодекса);
совершение умышленного убийства двух или более лиц, или совершенного с особой жестокостью, или сопряженного с изнасилованием или сексуальным насилием (ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса);
за уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности личности (уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 152-156-1 Уголовного кодекса);
терроризм (уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 258-258-6 Уголовного кодекса);
ДТП со смертельным исходом совершено под влиянием наркотиков или алкоголя (ч. 4 статьи 286-1 Уголовного кодекса).
Для всех остальных, кто потенциально может быть мобилизован, действует одно и то же условие — до истечения срока их наказания должно остаться не более трех лет.
Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая сообщала, что в армию присоединились уже более 600 заключенных, и эта цифра растет. По состоянию на 29 мая осужденных, изъявивших желание мобилизоваться было более 4 тысяч.
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