В Україні заборонили призначати ліки під впливом "фінансових стимулів"

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який забороняє лікарям призначати пацієнтам препарати під впливом “фінансових стимулів” від фармацевтичних компаній.

Що відомо про законопроєкт

Законопроєкт розроблено Міністерством охорони здоров’я на виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки. Документ забороняє лікарям, фармацевтам, фахівцям з реабілітації призначати ліки, медвироби чи допоміжні засоби реабілітації під впливом прямих чи непрямих фінансових стимулів.

Під «фінансовими стимулами» законопроєкт розуміє:

отримання сувенірної та брендованої продукції;

премій, бонусів, подарунків;

повернення частини коштів за призначення;

участі в конкурсах, лотереях, подіях від фармпредставників в обмін на призначення.

Також під заборону підпадає виписування лікарських препаратів на бланках, які містять рекламну інформацію. Обмеження поширюватимуться й на медичні вироби та допоміжні засоби реабілітації.

Таким чином фармацевти під час відпуску лікарських засобів на прохання покупців будуть зобов’язані надавати достовірну інформацію про наявні аналоги, які можуть бути еквівалентними за своєю дією, складом або ефективністю. Крім цього, забороняється приховувати інформацію про ліки з аналогічною діючою речовиною за нижчою ціною, керуючись власною вигодою.

Закон про легалізацію медичного канабісу запрацював в Україні.

16 серпня в Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу.

Канабіс, його смола, екстракти та настоянки виключили з переліку особливо небезпечних речовин. Раніше їхній обіг був під забороною, а тепер дозволений, але з обмеженнями.

Лікарські засоби на основі канабісу будуть доступні у формі оральних крапель, твердих капсул та дентальних паст. Придбати їх можна буде лише за електронним рецептом, в якому буде зазначено форму, дозування та діючі речовини. Пацієнти зможуть перевозити й зберігати такі ліки у кількості, визначеній одним рецептом.

Вся інформація про ці медикаменти реєструватиметься в спеціально створеній системі обліку. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відстежувати рух рослин до пацієнта. А кожна одиниця фасованої продукції буде маркуватися штрих-кодом.