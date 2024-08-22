В Украине запретили назначать лекарства под влиянием "финансовых стимулов"

Что известно о законопроекте

Законопроект разработан Министерством здравоохранения во исполнение Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы. Документ запрещает врачам, фармацевтам, специалистам по реабилитации назначать лекарства, медизделия или вспомогательные средства реабилитации под влиянием прямых или косвенных финансовых стимулов.

Под «финансовыми стимулами» законопроект понимает:

получение сувенирной и брендированной продукции;

премий, бонусов, подарков;

возврат части средств за назначение;

участия в конкурсах, лотереях, событиях от фармпредставителей в обмен на назначение.

Также под запрет подпадает выписка лекарственных препаратов на бланках, содержащих рекламную информацию. Ограничения будут распространяться на медицинские изделия и вспомогательные средства реабилитации.

Таким образом, фармацевты при отпуске лекарственных средств по просьбе покупателей будут обязаны предоставлять достоверную информацию об имеющихся аналогах, которые могут быть эквивалентны по своему действию, составу или эффективности. Кроме этого, запрещается скрывать информацию о лекарствах с аналогичным действующим веществом по более низкой цене, руководствуясь собственной выгодой.

Закон о легализации медицинского каннабиса заработал в Украине.

16 августа в Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса.

Каннабис, его смола, экстракты и настойки исключили из перечня особо опасных веществ. Раньше их обращение было под запретом, а теперь разрешено, но с ограничениями.

Лекарственные средства на основе каннабиса будут доступны в форме оральных капель, твердых капсул и дентальных паст. Приобрести их можно будет только по электронному рецепту, в котором будет указана форма, дозировка и действующие вещества. Пациенты смогут перевозить и хранить такое лекарство в количестве, определенном одним рецептом.

Вся информация об этих медикаментах будет регистрироваться в специально созданной системе учета. Каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку, чтобы отслеживать движение растений к пациенту. А каждая единица фасованной продукции будет маркироваться штрих-кодом.