В Украине впервые в истории вводят последипломное обучение для врачей
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине впервые в истории вводят последипломное обучение для врачей

В Украине впервые в истории вводят последипломное обучение для врачей
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Источник:  МОЗ Украины

В Украине впервые в истории вводится врачебная резидентура для последипломного обучения медиков.

Главные тезисы

  • В Украине впервые вводится врачебная резидентура для последипломного обучения медиков, что обеспечит им узкоспециализированные знания и навыки для самостоятельной работы.
  • Врачи будут обучаться в университетах с акцентом на практические навыки и поддержкой медицинских ассоциаций, что способствует интеграции украинского медицинского образования в европейские стандарты.
  • Врачебная резидентура станет важным шагом по улучшению качества медицинской помощи и достижению высоких стандартов в украинской медицинской системе.
  • Обучение в рамках резидентуры будет проводиться в университетах и научных учреждениях с учетом современных стандартов и потребностей медицины.
  • Каждому резиденту будет сопровождать опытный руководитель, что способствует повышению качества обучения и работы врачей в Украине.

Минздрав вводит врачебную резидентуру

Министерство здравоохранения впервые в истории украинского медицинского образования вводит врачебную резидентуру. Это новый этап последипломного обучения для врачей.

Он позволяет получить узкоспециализированные знания и навыки для самостоятельной работы. Первой специальностью, с которой стартует резидентура, стала нейрохирургия.

Учеба для первых двух врачей-резидентов стартует в сентябре 2024 года. Они будут обучаться до августа 2027 года.

Врачи будут получать стипендию в размере 16 тысяч гривен в месяц.

Внедрение врачебной резидентуры, в том числе и по узкопрофильным высокотехнологичным врачебным специальностям, — важный шаг по реализации положений действующего законодательства и интеграции украинского медицинского образования в европейское образовательное и медицинское пространства, — отмечают в Минздраве.

Чтобы поступить на резидентуру, медики должны пройти интернатуру по хирургии, ортопедии и травматологии или неврологии, успешно сдать экзамены и иметь сертификат врача-специалиста. Также должны иметь опыт работы по специальности от одного года до трех лет.

Как будет проходить обучение

Учеба будет проходить в университетах и научных учреждениях, которые разработают специальные программы в сотрудничестве с медицинскими ассоциациями. Основной акцент сделан на практическое обучение. Остальное будет составлять 80% всего курса.

Университеты и клиники, где будут учиться резиденты, должны соответствовать высоким стандартам. В частности, должны обладать современными симуляционными центрами, где врачи смогут отрабатывать свои навыки. Каждому резиденту будет сопровождать опытный руководитель. Он будет помогать в учебе и работе.

В Украине уже существует подготовка врачей через интернатуру и специализацию, но ее продолжительность не соответствует европейским стандартам.

После введения резидентуры уже не будут проводить курсы специализации для получения сертификата врача нейрохирурга.

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