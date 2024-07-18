В Украине впервые в истории вводят последипломное обучение для врачей

В Украине впервые в истории вводится врачебная резидентура для последипломного обучения медиков.
Главные тезисы
- В Украине впервые вводится врачебная резидентура для последипломного обучения медиков, что обеспечит им узкоспециализированные знания и навыки для самостоятельной работы.
- Врачи будут обучаться в университетах с акцентом на практические навыки и поддержкой медицинских ассоциаций, что способствует интеграции украинского медицинского образования в европейские стандарты.
- Врачебная резидентура станет важным шагом по улучшению качества медицинской помощи и достижению высоких стандартов в украинской медицинской системе.
- Обучение в рамках резидентуры будет проводиться в университетах и научных учреждениях с учетом современных стандартов и потребностей медицины.
- Каждому резиденту будет сопровождать опытный руководитель, что способствует повышению качества обучения и работы врачей в Украине.
Минздрав вводит врачебную резидентуру
Министерство здравоохранения впервые в истории украинского медицинского образования вводит врачебную резидентуру. Это новый этап последипломного обучения для врачей.
Он позволяет получить узкоспециализированные знания и навыки для самостоятельной работы. Первой специальностью, с которой стартует резидентура, стала нейрохирургия.
Учеба для первых двух врачей-резидентов стартует в сентябре 2024 года. Они будут обучаться до августа 2027 года.
Врачи будут получать стипендию в размере 16 тысяч гривен в месяц.
Чтобы поступить на резидентуру, медики должны пройти интернатуру по хирургии, ортопедии и травматологии или неврологии, успешно сдать экзамены и иметь сертификат врача-специалиста. Также должны иметь опыт работы по специальности от одного года до трех лет.
Как будет проходить обучение
Учеба будет проходить в университетах и научных учреждениях, которые разработают специальные программы в сотрудничестве с медицинскими ассоциациями. Основной акцент сделан на практическое обучение. Остальное будет составлять 80% всего курса.
Университеты и клиники, где будут учиться резиденты, должны соответствовать высоким стандартам. В частности, должны обладать современными симуляционными центрами, где врачи смогут отрабатывать свои навыки. Каждому резиденту будет сопровождать опытный руководитель. Он будет помогать в учебе и работе.
В Украине уже существует подготовка врачей через интернатуру и специализацию, но ее продолжительность не соответствует европейским стандартам.
После введения резидентуры уже не будут проводить курсы специализации для получения сертификата врача нейрохирурга.
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