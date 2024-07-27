Победа над ВИЧ. Как врачи смогли спасти еще одного пациента

Уже седьмому человеку на планете удалось излечиться от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Это произошло благодаря трансплантации стволовых клеток, не резистентных к вирусу.

Врачи в очередной раз доказали, что ВИЧ можно победить

На этот раз удалось спасти жизнь 60-летнему мужчине из Германии.

Что важно понимать, он является вторым человеком в мире, которому пересадили такие стволовые клетки.

Микробиолог из Кембриджского университета Равиндра Гупта не скрывает своего изумления.

Она отмечает, что не верила в то, что такой подход к лечению снова станет успешным.

Я очень удивлена, что это сработало, — призналась Равиндра Гупта. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что первым человеком, выздоровевшим от ВИЧ таким способом, был Тимоти Рэй Браун.

В медиа его часто называли "берлинским пациентом."

Брауну и нескольким другим людям пересадили специальные донорские стволовые клетки, содержащие мутацию в гене, кодирующем рецептор CCR5. Большинство штаммов ВИЧ используют именно этот рецептор для проникновения в иммунные клетки, — пишет издание. Поделиться

Как удалось вылечить от ВИЧ седьмого человека в мире

60-летнему мужчине из Германии впервые был поставлен диагноз в 2009 году.

Более того, 10 лет назад у него развился острый миелоидный лейкоз. Это существенно усложнило процесс лечения.

Более того, довольно долго не удавалось найти донора стволовых клеток, который имел бы мутации в обеих копиях гена CCR5.

Только в 2015 году пациенту сделали трансплантацию стволовых клеток.