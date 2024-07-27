Победа над ВИЧ. Как врачи смогли спасти еще одного пациента

Уже седьмому человеку на планете удалось излечиться от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Это произошло благодаря трансплантации стволовых клеток, не резистентных к вирусу.
Главные тезисы
- Успешная трансплантация стволовых клеток вылечила от ВИЧ седьмого человека на планете.
- Врачи доказали эффективность нового подхода, что дает дополнительные возможности в борьбе с болезнью.
- Этот случай является еще одним шагом в направлении развития эффективных методов лечения ВИЧ-инфекции и будет полезен будущим исследованиям в области медицины.
Врачи в очередной раз доказали, что ВИЧ можно победить
На этот раз удалось спасти жизнь 60-летнему мужчине из Германии.
Что важно понимать, он является вторым человеком в мире, которому пересадили такие стволовые клетки.
Микробиолог из Кембриджского университета Равиндра Гупта не скрывает своего изумления.
Она отмечает, что не верила в то, что такой подход к лечению снова станет успешным.
Следует обратить внимание на то, что первым человеком, выздоровевшим от ВИЧ таким способом, был Тимоти Рэй Браун.
В медиа его часто называли "берлинским пациентом."
Как удалось вылечить от ВИЧ седьмого человека в мире
60-летнему мужчине из Германии впервые был поставлен диагноз в 2009 году.
Более того, 10 лет назад у него развился острый миелоидный лейкоз. Это существенно усложнило процесс лечения.
Более того, довольно долго не удавалось найти донора стволовых клеток, который имел бы мутации в обеих копиях гена CCR5.
Только в 2015 году пациенту сделали трансплантацию стволовых клеток.
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