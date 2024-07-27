Победа над ВИЧ. Как врачи смогли спасти еще одного пациента
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Победа над ВИЧ. Как врачи смогли спасти еще одного пациента

ВИЧ
Читати українською
Источник:  Nature

Уже седьмому человеку на планете удалось излечиться от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Это произошло благодаря трансплантации стволовых клеток, не резистентных к вирусу.

Главные тезисы

  • Успешная трансплантация стволовых клеток вылечила от ВИЧ седьмого человека на планете.
  • Врачи доказали эффективность нового подхода, что дает дополнительные возможности в борьбе с болезнью.
  • Этот случай является еще одним шагом в направлении развития эффективных методов лечения ВИЧ-инфекции и будет полезен будущим исследованиям в области медицины.

Врачи в очередной раз доказали, что ВИЧ можно победить

На этот раз удалось спасти жизнь 60-летнему мужчине из Германии.

Что важно понимать, он является вторым человеком в мире, которому пересадили такие стволовые клетки.

Микробиолог из Кембриджского университета Равиндра Гупта не скрывает своего изумления.

Она отмечает, что не верила в то, что такой подход к лечению снова станет успешным.

Я очень удивлена, что это сработало, — призналась Равиндра Гупта.

Следует обратить внимание на то, что первым человеком, выздоровевшим от ВИЧ таким способом, был Тимоти Рэй Браун.

В медиа его часто называли "берлинским пациентом."

Брауну и нескольким другим людям пересадили специальные донорские стволовые клетки, содержащие мутацию в гене, кодирующем рецептор CCR5. Большинство штаммов ВИЧ используют именно этот рецептор для проникновения в иммунные клетки, — пишет издание.

Как удалось вылечить от ВИЧ седьмого человека в мире

60-летнему мужчине из Германии впервые был поставлен диагноз в 2009 году.

Более того, 10 лет назад у него развился острый миелоидный лейкоз. Это существенно усложнило процесс лечения.

Более того, довольно долго не удавалось найти донора стволовых клеток, который имел бы мутации в обеих копиях гена CCR5.

Только в 2015 году пациенту сделали трансплантацию стволовых клеток.

Лечение рака прошло очень хорошо. В течение месяца стволовые клетки костного мозга пациента были заменены донорскими. Пациент перестал принимать антиретровирусные препараты, подавляющие ВИЧ, в 2018 году. И сейчас, спустя почти шесть лет, исследователи не видят, чтобы ВИЧ реплицировался в организме пациента, — говорит иммунолог Кристиан Геблер.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Что имеет решающее значение при лечении депрессии — данные исследования
Физкультура
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Что ускоряет старение женщин и обеспечивает омоложение — новое исследование
старение
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Исследование суперстарения выйдет на новый уровень благодаря поклоннику Украины Морри Маркоффу
Морри Маркофф

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?