Перемога над ВІЛ. Як лікарі змогли врятувати ще одного пацієнта

Уже сьомій людині на планеті вдалося вилікувалася від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ). Це сталося завдяки трансплантації стовбурових клітин, не резистентних до вірусу.

Лікарі вкотре довели, що ВІЛ можливо перемогти

Цього разу вдалося врятувати життя 60-річного чоловіка із Німеччини.

Що важливо розуміти, він є другою людиною у світі, якій пересадили такі стовбурові клітини.

Мікробіолог з Кембриджського університету Равіндра Гупта не приховує свого здивування.

Вона зазначає, що не вірила в те, що такий підхід до лікування знову стане успішним.

Я дуже здивована, що це спрацювало, — зізналася Равіндра Гупта. Поширити

Варто звернути увагу на те, що першою людиною, яка одужала від ВІЛ після трансплантації кісткового мозку для лікування раку крові, був Тімоті Рей Браун.

У медіа його доволі часто називали "берлінським пацієнтом."

Брауну та кільком іншим людям пересадили спеціальні донорські стовбурові клітини, які містили мутацію в гені, що кодує рецептор CCR5. Більшість штамів ВІЛ використовують саме цей рецептор для проникнення в імунні клітини, — пише видання. Поширити

Як вдалося вилікувати від ВІЛ сьому людину в світі

60-річному чоловіку з Німеччини вперше поставили діагноз у 2009 році.

Ба більше, 10 років тому у нього розвинувся гострий мієлоїдний лейкоз. Це суттєво ускладнило процес лікування.

Ба більше, доволі довго не вдавало знати донора стовбурових клітин, який мав би мутації в обох копіях гена CCR5.

Лише у 2015 році пацієнту зробили трансплантацію стовбурових клітин.