Перемога над ВІЛ. Як лікарі змогли врятувати ще одного пацієнта
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Перемога над ВІЛ. Як лікарі змогли врятувати ще одного пацієнта

ВІЛ
Джерело:  Nature

Уже сьомій людині на планеті вдалося вилікувалася від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ). Це сталося завдяки трансплантації стовбурових клітин, не резистентних до вірусу.

Головні тези:

  • Успішна трансплантація стовбурових клітин вилікувала від ВІЛ сьому людину на планеті.
  • Лікарі довели ефективність нового підходу, що дає додаткові можливості у боротьбі з хворобою.
  • Цей випадок є ще одним кроком у напрямку розвитку ефективних методів лікування ВІЛ-інфекції та буде корисним для майбутніх досліджень у галузі медицини.

Лікарі вкотре довели, що ВІЛ можливо перемогти

Цього разу вдалося врятувати життя 60-річного чоловіка із Німеччини.

Що важливо розуміти, він є другою людиною у світі, якій пересадили такі стовбурові клітини.

Мікробіолог з Кембриджського університету Равіндра Гупта не приховує свого здивування.

Вона зазначає, що не вірила в те, що такий підхід до лікування знову стане успішним.

Я дуже здивована, що це спрацювало, — зізналася Равіндра Гупта.

Варто звернути увагу на те, що першою людиною, яка одужала від ВІЛ після трансплантації кісткового мозку для лікування раку крові, був Тімоті Рей Браун.

У медіа його доволі часто називали "берлінським пацієнтом."

Брауну та кільком іншим людям пересадили спеціальні донорські стовбурові клітини, які містили мутацію в гені, що кодує рецептор CCR5. Більшість штамів ВІЛ використовують саме цей рецептор для проникнення в імунні клітини, — пише видання.

Як вдалося вилікувати від ВІЛ сьому людину в світі

60-річному чоловіку з Німеччини вперше поставили діагноз у 2009 році.

Ба більше, 10 років тому у нього розвинувся гострий мієлоїдний лейкоз. Це суттєво ускладнило процес лікування.

Ба більше, доволі довго не вдавало знати донора стовбурових клітин, який мав би мутації в обох копіях гена CCR5.

Лише у 2015 році пацієнту зробили трансплантацію стовбурових клітин.

Лікування раку пройшло дуже добре. Протягом місяця стовбурові клітини кісткового мозку пацієнта були замінені на донорські. Пацієнт перестав приймати антиретровірусні препарати, які пригнічують ВІЛ, у 2018 році. І зараз, майже через шість років, дослідники не бачать, щоб ВІЛ реплікувався в організмі пацієнта", — каже імунолог Крістіан Геблер.

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