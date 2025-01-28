Кабмін запровадив електронні направлення на ВЛК. Що зміниться

Кабмін України змінив порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період. Нововведення передбачають запровадження електронних направлень на ВЛК для проходження медичного огляду.

Як працюватиме електронне направлення на ВЛК

Відтепер направлення на ВЛК формуватимуться автоматизовано через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Це зробить процедуру мобілізації більш прозорою та зручною.

Крім того, військовозобов’язані й резервісти отримали можливість добровільно створювати запит на проходження медкомісії через електронний кабінет призовника.

Ці зміни спрямовані на підвищення ефективності процесу мобілізації та зручність для громадян.

ВЛК — це спеціальний медичний орган, який визначає придатність громадян до військової служби за станом здоров’я. Комісія оцінює фізичний і психічний стан призовників, військовозобов’язаних і резервістів під час мобілізації, строкової служби чи укладання контракту.

До складу ВЛК входять лікарі різних спеціалізацій, які проводять огляди, аналізують медичні обстеження та ухвалюють рішення щодо придатності до служби. Результати комісії є обов’язковими для врахування під час розподілу на посади, звільнення чи визначення необхідності лікування. Мета ВЛК — забезпечити належний стан здоров’я військовослужбовців та їхню ефективність у виконанні завдань.

Воєнний стан та мобілізація в Україні

Воєнний стан — особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії.

Під час воєнного стану в країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Вводиться комендантська година.

Згідно із законом, під час воєнного стану влада й військове командування мають право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт і приватне майно.

Загальна мобілізація дає право призивати на службу військовозобовʼязаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

На час дії воєнного стану військовозобовʼязаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків.