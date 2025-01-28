Кабмин ввел электронные направления на ВЛК. Что измениться
Категория
Украина
Дата публикации

Кабмин ввел электронные направления на ВЛК. Что измениться

Кабмин ввел электронные направления на ВЛК. Что измениться
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Источник:  Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук

Кабмин изменил порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации в особый период. Нововведения предполагают введение электронных направлений на ВЛК для прохождения медицинского осмотра.

Главные тезисы

  • Внедрение электронных направлений на ВЛК в Украине упростит процедуру медицинского осмотра во время мобилизации.
  • Теперь направления на ВЛК будут формироваться автоматизированно через Единый государственный реестр призывников, что сделает процесс более прозрачным и удобным.
  • Цель ВЛК состоит в обеспечении надлежащего состояния здоровья военнослужащих и повышении их эффективности в выполнении задач.
  • В ходе военного положения в Украине могут ограничиваться движение граждан, вводиться комендантский час и проводиться проверки личных документов и имущества.
  • Комплексный закон о мобилизации предусматривал обновление военно-учетных данных граждан от 18 до 60 лет, что явилось обязательным условием к 16 июля 2024 года.

Как будет работать электронное направление на ВЛК

Теперь направления на ВЛК будут формироваться автоматизированно через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Это сделает процедуру мобилизации более прозрачной и удобной.

Кроме того, военнообязанные и резервисты получили возможность добровольно создавать запрос на прохождение медкомиссии через электронный кабинет призывника.

Эти изменения направлены на повышение эффективности процесса мобилизации и удобство для граждан.

ВЛК — это специальный медицинский орган, определяющий пригодность граждан к военной службе по состоянию здоровья. Комиссия оценивает физическое и психическое состояние призывников, военнообязанных и резервистов во время мобилизации, срочной службы или заключения контракта.

В состав ВЛК входят врачи разных специализаций, которые проводят осмотры, анализируют медицинские обследования и принимают решение о пригодности к службе. Результаты комиссии обязательны для учета при распределении на должности, увольнении или определении необходимости лечения. Цель ВЛК — обеспечить надлежащее состояние здоровья военнослужащих и их эффективность в выполнении задач.

Военное состояние и мобилизация в Украине

Военное положение — особый правовой режим, вводимый в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии.

Во время военного положения могут ограничивать свободу движения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств. Вводится комендантский час.

По закону, во время военного положения власти и военное командование имеют право проверять документы, осматривать вещи, багаж, груз, транспорт и частное имущество.

Общая мобилизация дает право призывать на службу военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет законных оснований для отсрочки или исключения из военного учета.

Во время действия военного положения военнообязанным запрещено выезжать за границу, кроме определенных исключений.

18 мая 2024 года в Украине вступил в силу комплексный закон о мобилизации. Среди прочего предусматривал обновление военно-учетных данных военнообязанными, призывниками и резервистами в возрасте от 18 до 60 лет. Речь идет о номере мобильного телефона, фактическом адресе проживания и электронной почте. Выполнить это требование граждане должны до 16 июля включительно. После чего на нарушителей могут наложить штраф, а также им могут отправить повестку по почте.

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