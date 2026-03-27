В університеті Поплавського викрили смеху розтрати бюджетних коштів

Офіс генерального прокурора України офіційно підтвердив, що правоохороні органи викрили схему розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах у Київському університеті культури.
Головні тези:
- Поліцейські разом із СБУ провели понад 20 обшуків за місцями проживання причетних осіб.
- Наразі триває досудове розслідування.
В університеті Поплавського новий скандал
У межах масштабного розслідування вдалося дізнатися, що службові особи Київського університету культури у змові з посадовцями Міністерства освіти та науки України організували схему незаконного заволодіння бюджетними коштами.
Що важливо розуміти, ці гроші були виділені на державну програму з підготовки кадрів закладами вищої освіти.
Команда ОГП звертає увагу на те, що підставою для визначення обсягу державного фінансування були дані про кількість здобувачів вищої освіти, наукових здобувачів, а також штатний розпис закладу.
Правоохоронців дійшли висновку, до офіційних документів могли вноситися недостовірні відомості щодо контингенту студентів і науково-педагогічних працівників. Саме це призводило до безпідставного збільшення обсягів фінансування.
Згідно з останніми даними, державі завдано шкоди в особливо великих розмірах.
На тлі останні подій було проведено понад 20 обшуків за місцями проживання причетних осіб, а також у приміщеннях Київського університету культури.
Більше по темі
