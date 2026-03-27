В університеті Поплавського викрили смеху розтрати бюджетних коштів

Офіс генерального прокурора України офіційно підтвердив, що правоохороні органи викрили схему розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах у Київському університеті культури.

В університеті Поплавського новий скандал

У межах масштабного розслідування вдалося дізнатися, що службові особи Київського університету культури у змові з посадовцями Міністерства освіти та науки України організували схему незаконного заволодіння бюджетними коштами.

Що важливо розуміти, ці гроші були виділені на державну програму з підготовки кадрів закладами вищої освіти.

Йдеться про фінансування за бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики». Упродовж 2022–2023 років у межах цієї програми з державного бюджету зазначеному навчальному закладу було спрямовано близько 760 млн грн.

Команда ОГП звертає увагу на те, що підставою для визначення обсягу державного фінансування були дані про кількість здобувачів вищої освіти, наукових здобувачів, а також штатний розпис закладу.

Правоохоронців дійшли висновку, до офіційних документів могли вноситися недостовірні відомості щодо контингенту студентів і науково-педагогічних працівників. Саме це призводило до безпідставного збільшення обсягів фінансування.

Згідно з останніми даними, державі завдано шкоди в особливо великих розмірах.

На тлі останні подій було проведено понад 20 обшуків за місцями проживання причетних осіб, а також у приміщеннях Київського університету культури.