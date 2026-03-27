В университете Поплавского разоблачили смехк растраты бюджетных средств

Офис генерального прокурора Украины официально подтвердил, что правоохранительные органы разоблачили схему растраты бюджетных средств в особо крупных размерах в Киевском университете культуры.
Главные тезисы
- Полицейские вместе с СБУ провели более 20 обысков по местам жительства причастных.
- В настоящее время продолжается досудебное расследование.
В университете Поплавского новый скандал
В рамках масштабного расследования удалось узнать, что должностные лица Киевского университета культуры в сговоре с должностными лицами Министерства образования и науки Украины организовали схему незаконного завладения бюджетными средствами.
Что важно понимать, эти деньги были выделены на государственную программу подготовки кадров заведениями высшего образования.
Команда ОГП обращает внимание на то, что основанием для определения объема государственного финансирования были данные о количестве соискателей высшего образования, научных соискателей, а также штатное расписание заведения.
Правоохранители пришли к выводу, что в официальные документы могли вноситься недостоверные сведения о контингенте студентов и научно-педагогических работников. Именно это приводило к безосновательному увеличению объемов финансирования.
Согласно последним данным, государству нанесен ущерб в особо крупных размерах.
На фоне последних событий было проведено более 20 обысков по местам жительства причастных лиц, а также в помещениях Киевского университета культуры.
