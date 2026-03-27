В университете Поплавского разоблачили смехк растраты бюджетных средств

Офис генерального прокурора Украины официально подтвердил, что правоохранительные органы разоблачили схему растраты бюджетных средств в особо крупных размерах в Киевском университете культуры.

В университете Поплавского новый скандал

В рамках масштабного расследования удалось узнать, что должностные лица Киевского университета культуры в сговоре с должностными лицами Министерства образования и науки Украины организовали схему незаконного завладения бюджетными средствами.

Что важно понимать, эти деньги были выделены на государственную программу подготовки кадров заведениями высшего образования.

Речь идет о финансировании бюджетной программы «Подготовка кадров заведениями высшего образования и обеспечения деятельности их баз практики». За 2022-2023 годы в рамках этой программы из государственного бюджета указанному учебному заведению было направлено около 760 млн грн.

Команда ОГП обращает внимание на то, что основанием для определения объема государственного финансирования были данные о количестве соискателей высшего образования, научных соискателей, а также штатное расписание заведения.

Правоохранители пришли к выводу, что в официальные документы могли вноситься недостоверные сведения о контингенте студентов и научно-педагогических работников. Именно это приводило к безосновательному увеличению объемов финансирования.

Согласно последним данным, государству нанесен ущерб в особо крупных размерах.

На фоне последних событий было проведено более 20 обысков по местам жительства причастных лиц, а также в помещениях Киевского университета культуры.