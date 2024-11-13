Вартість Bitcoin зросла на третину на тлі перемоги Трампа

Вартість криптовалюти Bitcoin продовжує зростати після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Ціна складає вже понад 91 тис дол.
Головні тези:
- Вартість Bitcoin зросла на 30% після перемоги Трампа на виборах у США, досягнувши рекордної позначки 91 085 доларів.
- Це зростання пов'язується з обіцянками Трампа створити 'дружню' нормативну базу для криптовалют та зробити США глобальним центром індустрії.
- Вартість Bitcoin продовжує зростати і досягла найбільшого стрибка за останні кілька днів, показавши 25% зростання після виборів.
- Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв зробити США центром індустрії цифрових активів, включаючи створення стратегічного запасу Bitcoin.
- Щоденні нові рекорди вартості Bitcoin підкреслюють інтерес до криптовалют як інвестиційного активу у контексті політичних змін.
Вартість Bitcoin зросла на 3% за день
Ціна Bitcoin зросла більш ніж на 30% після перемоги Трампа на виборах 5 листопада, досягнувши рекордної позначки 91 085 доларів.
При цьому за день вартість криптовалюти збільшилася більш ніж на 3%.
Bloomberg пояснило, що такий стрибок пов'язаний з тим, що Трамп пообіцяв створити "дружню" нормативну базу для криптовалют, створити стратегічне сховище Bitcoin і зробити США глобальним центром індустрії.
Але поки що невідомо, чи Трамп виконуватиме разом зі своєю командою такі обіцянки в першу чергу, чи все ж таки він приділить увагу більш важливим питанням — політиці щодо Китаю та економіці США.
Біткоїн оновив рекорд вартості: що відомо
З моменту виборів минулого тижня курс Bitcoin зріс більш ніж на 25%. При цьому практично щодня фіксувалися нові рекорди вартості.
Таке зростання вартості Bitcoin пояснюється тим, що під час передвиборчої кампанії Трамп пообіцяв зробити США центром індустрії цифрових активів. Це передбачає створення стратегічного запасу Bitcoin і не лише.
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