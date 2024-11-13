Вартість Bitcoin зросла на третину на тлі перемоги Трампа

Вартість криптовалюти Bitcoin продовжує зростати після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Ціна складає вже понад 91 тис дол.

Вартість Bitcoin зросла на 3% за день

Ціна Bitcoin зросла більш ніж на 30% після перемоги Трампа на виборах 5 листопада, досягнувши рекордної позначки 91 085 доларів.

При цьому за день вартість криптовалюти збільшилася більш ніж на 3%.

Bloomberg пояснило, що такий стрибок пов'язаний з тим, що Трамп пообіцяв створити "дружню" нормативну базу для криптовалют, створити стратегічне сховище Bitcoin і зробити США глобальним центром індустрії.

Але поки що невідомо, чи Трамп виконуватиме разом зі своєю командою такі обіцянки в першу чергу, чи все ж таки він приділить увагу більш важливим питанням — політиці щодо Китаю та економіці США.

Біткоїн оновив рекорд вартості: що відомо

З моменту виборів минулого тижня курс Bitcoin зріс більш ніж на 25%. При цьому практично щодня фіксувалися нові рекорди вартості.

За даними Bloomberg, ціна криптовалюти за сьогодні піднялася на 8,4% до безпрецедентної позначки 86 633 долари. Це найбільший стрибок з того часу, як на наступний день після виборів ціна зросла майже на 10%. Поширити

Таке зростання вартості Bitcoin пояснюється тим, що під час передвиборчої кампанії Трамп пообіцяв зробити США центром індустрії цифрових активів. Це передбачає створення стратегічного запасу Bitcoin і не лише.