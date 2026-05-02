Вчені помітили загадкову поведінку птахів у присутності жінок
Нові дослідження підтверджують той факт, що тварини дійсно здатні розрізняти людей за статтю. Однак, як виявилося, міські птахи не просто усвідомлюють, хто перед ними, а й навіть бояться жінок більше, ніж чоловіків.

  • Птахи дозволяють чоловікам підійти в середньому на 1 метр ближче, ніж жінкам.
  • Чому птахи так реагують – досі невідомо.

Дивна поведінка птахів вразила вчених

У межах нового дослідження проаналізували 2581 випадок поведінки 37 видів птахів в міських парках і зелених зонах у різних країнах Європи.

Цього разу науковці вирішили зрозуміти, як птахи реагують на наближення людей.

Методика була максимально контрольованою. Жінка та чоловік одного зросту, в однаковому за кольором одязі (білий, сірий або чорний) підходили до птахів звичайним кроком. Дослідники навіть намагалися нівелювати очевидні візуальні відмінності.

За словами авторів дослідження, вони зробили все можливе, щоб нейтралізувати грубу морфологію.

Що важливо розуміти, жінки та чоловіки були однакового зросту та ховали своє волосся, якщо воно було довше, ніж у напарника.

Це старанне маскування не змогло обдурити міських птахів — вони дозволяли чоловікам підійти в середньому на 1 метр, або на 11% ближче, ніж жінкам.

Окрім того, наголошується, що самці-птахи все-таки трохи хоробріші за самок і підпускали людей ближче.

Науковці відверто зізнаються, що поки вони не знають, чому так стається.

