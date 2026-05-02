Ученые заметили загадочное поведение птиц в присутствии женщин

Новые исследования подтверждают тот факт, что животные действительно способны различать людей по полу. Однако, как оказалось, городские птицы не просто осознают, кто перед ними, но даже боятся женщин больше, чем мужчин.

Странное поведение птиц поразило ученых

В рамках нового исследования проанализировали 2581 случай поведения 37 видов птиц в городских парках и зеленых зонах в разных странах Европы.

В этот раз учёные решили понять, как птицы реагируют на приближение людей.

Методика была очень контролируемой. Женщина и мужчина одного роста, в одинаковой по цвету одежде (белая, серая или черная) подходили к птицам обычным шагом. Исследователи даже пытались нивелировать очевидные визуальные отличия.

По словам авторов исследования, они сделали все возможное, чтобы нейтрализовать грубую морфологию.

Что важно понимать, женщины и мужчины были одинакового роста и прятали свои волосы, если они были длиннее, чем у напарника.

Эта тщательная маскировка не смогла обмануть городских птиц — они позволяли мужчинам подойти в среднем на 1 метр, или на 11% ближе, чем женщинам.

Кроме того, указано, что самцы-птицы все-таки немного храбрее самок и подпускали людей ближе.