Ученые изобрели спрей для омоложения мозга

Во время нового исследования ученых из Техаса подробно изучался способ сделать мозг сильнее и младше, сосредоточившись на процессе, который они называют нейровоспалением старения (neuroinflammaging).
Главные тезисы
- Исследование находится на ранних этапах, поэтому выводы делать пока рано.
- До старта массового применения этого спрея могут пройти годы.
Омоложение мозга — это действительно возможно?
Neuroinflammaging — это процесс хронического воспаления в мозге, который развивается с возрастом и связанный с ухудшением когнитивных функций.
Еще недавно ученые были убеждены, что все это является неизбежным следствием старения, пишет Inc.
Что важно понимать, эти везикулы вводятся через носовую полость, что позволяет обойти гематоэнцефалический барьер и достичь мозговой ткани непосредственно.
Ученые обращают внимание на то, что именно такой способ активирует естественные механизмы обновления мозга и снижает уровень воспаления.
Как следствие — фиксировалось улучшение когнитивных функций у испытуемых.
Если все действительно удастся, это может открыть новые возможности для лечения возрастных изменений мозга и нейродегенеративных заболеваний.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-