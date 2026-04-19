Ученые изобрели спрей для омоложения мозга
Источник:  online.ua

Во время нового исследования ученых из Техаса подробно изучался способ сделать мозг сильнее и младше, сосредоточившись на процессе, который они называют нейровоспалением старения (neuroinflammaging).

Neuroinflammaging — это процесс хронического воспаления в мозге, который развивается с возрастом и связанный с ухудшением когнитивных функций.

Еще недавно ученые были убеждены, что все это является неизбежным следствием старения, пишет Inc.

Однако в своей работе они демонстрируют подход, который может изменить эту точку зрения. Они используют внеклеточные везикулы — крошечные структуры, которые переносят биологические сигналы между клетками — для доставки терапевтического материала в мозг.

Что важно понимать, эти везикулы вводятся через носовую полость, что позволяет обойти гематоэнцефалический барьер и достичь мозговой ткани непосредственно.

Ученые обращают внимание на то, что именно такой способ активирует естественные механизмы обновления мозга и снижает уровень воспаления.

Как следствие — фиксировалось улучшение когнитивных функций у испытуемых.

Если все действительно удастся, это может открыть новые возможности для лечения возрастных изменений мозга и нейродегенеративных заболеваний.

